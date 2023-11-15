الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

السيسي يوجه بتسيير مساعدات إضافية إلى غزة

655373694236041f412b5a0b
السيسي

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتوفير إمدادات غذائية إضافية بواقع 650 طنا لغوث الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي: وجه الرئيس المصري بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بواقع 650 طنا للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.

اضافة اعلان


وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، أعلن أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري ولم يتم إغلاقه في أي مرحلة من المراحل منذ بداية الأزمة في قطاع غزة. وكالات 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
2a69b252-de60-4720-b06f-2d23f42673a7

وزارة الصحة الفلسطينية: توثيق 11451 شهيدا حتى اللحظة

منذ3 ساعة
maxresdefault

الاحتلال يستعد لاقتحام مجمع الشفاء الطبي بغزة

منذ3 ساعة
6682408_1699740877

"صحة غزة": الدبابات الإسرائيلية تحاصر باب مجمع الشفاء الطبي

منذ5 ساعة
372693

الأونروا: منشأة تخزين الوقود التابعة لنا في غزة فارغة

منذ5 ساعة
1037670905_0_568_4053_2848_1920x0_80_0_0_89b4744a84675366cca8a83ce51c532f

55 هجوما ضد قوات أميركية في العراق وسوريا الشهر الماضي

منذ6 ساعة
ישראלים מפגינים נגד ראש ממשלת הכיבוש בשבוע שעבר -(סוכנות הידיעות)

מה אחרי “ישראל”؟

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

جيش إلكتروني كبير.. والأردن هدفه!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

ليست حربا دينية

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لنتحدث بصراحة عن الوضع الداخلي

ماهر أبو طير |اليوم

من مسافة الصفر

سائد كراجة |اليوم

عدوان الاحتلال والتحديات الاقتصادية

موسى الساكت |اليوم

أبو عبيدة.. وكرة القدم

خالد خطاطبة |اليوم

أوقفوا الإعلانات على فيسبوك

زيدون الحديد |اليوم

حرب غزة بين حسابات الحقل والبيدر

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
رسائل من غزة تحت القصف

رسائل من غزة تحت القصف

ترجمات | منذ9 ساعة
التهجير القسري في غزة يكرر صورة النكبة الفلسطينية في 1948 - (أرشيفية)

حل إسرائيل النهائي‏ للفلسطينيين

ترجمات | منذ9 ساعة
مقاتلون من حزب الله في مناورة تدريبية عشية ذكرى يوم التحرير من إسرائيل، 25 أيار (مايو) 2023 - (أرشيفية)

لماذا لا يريد "حزب الله" حربا شاملة.. بعد

ترجمات |13 تشرين الثاني 2023
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات |12 تشرين الثاني 2023
 