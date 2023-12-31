الشرق الأوسط فوق فوهة بركان ومخاوف من توسع التوترات إقليميا

نادية سعد الدين

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مع تعهد رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، بمواصلة عدوانه ضد قطاع غزة الذي أدى لارتقاء 165 شهيداً في 24 ساعة؛ وتعدد جبهات القتال، فإن محاذير القلق تزداد من مغبة الانجرار نحو الانفجار الكبير عند امتداد الحرب إقليمياً، ما لم يتم تطويقها بوقف دائم لإطلاق النار، باعتباره مطلباً فلسطينياً لإبرام صفقة تبادل جديدة للأسرى.ويبدو أن منطقة الشرق الأوسط تقف على فوهة بركان يوشك أن ينفجر في أي لحظة؛ في ظل استمرار العدوان الهمجي الصهيوني ضد غزة، وفتح جبهات شمال فلسطين المحتلة وسورية والعراق وجماعة الحوثيين باليمن ضد الأهداف الإسرائيلية والأميركية، وضربات الأخيرة المضادة، واشتداد أزمة البحر الأحمر، بما يُنذر بصراع أوسع نطاقاً في المنطقة.ولا يلوح في أفق الكيان المُحتل أي مؤشر قريب لوقف عدوانه، بل إن المقاومة الفلسطينية اعتبرت أن مساعي الاحتلال للسيطرة على منطقة محور "فيلادلفيا"، "محور صلاح الدين"، الحدودي بين قطاع غزة ومصر هي محاولة منه لاحتلال القطاع بالكامل.وقد يؤدي انتقال إدارة الجانب الفلسطيني من هذا الشريط الحدودي إلى سلطات الاحتلال للسيطرة على معبر رفح الذي يُعد حالياً المنفذ الوحيد للقطاع والذي يقع خارج السيطرة الإسرائيلية، بموجب اتفاقية المعابر، بما قد يضيق الخناق على الفلسطينيين، وسط خشية مصرية، وفق مراقبين، من أن يدفع مخطط الاحتلال لتهجير سكان غزة للواجهة بقوة.وبالرغم من اعتراف جيش الاحتلال، أمس، بعدم قدرته على صد إطلاق صواريخ المقاومة، إلا أن المتطرف "نتنياهو" يتمسك بحبل الحرب إلى ما لا نهاية بوصفه الوسيلة التي ستنقذه من مصير سياسي قاتم، في ظل ازدياد حدة الخلافات داخل حكومة و"كابينيت" الحرب بشأن الخطوة التالية، تحت وطأة الأهداف الثقيلة التي لم يتم تحقيقها حتى الآن.وقد بات واضحاً أنه كلما طال أمد عدوان الاحتلال ضد غزة، فقد يزاد احتمال تصاعد الصراع الإقليمي، إذ من شأن استمرار كثافة المجازر الوحشية أن يتم الرد عليها من خارج القطاع، بما يشعل صراعاً أوسع نطاقاً، في ظل قيام واشنطن بنشر مجموعات حاملات طائرات في المنطقة لردع القوى الإقليمية من ضرب الكيان المحتل، الذي يشن حرب إبادة جماعية بحق سكان غزة أدت لارتقاء زهاء 21 ألف شهيد، معظمهم من النساء وألأطفال.ويزيد من ذلك تصاعد العمليات المكثفة لقوات الاحتلال في الضفة الغربية، وارتفاع أعداد الشهداء، وعنف المستوطنين الدموي ضد الفلسطينيين.وبالنسبة لوزير الحرب الإسرائيلي، اليميني "يوآف غالانت"، فإن الكيان المحتل يخوض حرباً متعددة الجبهات، ويتعرض للهجوم من 7 جبهات، هي غزة ولبنان وسورية والضفة الغربية والعراق واليمن وإيران، وفق مزاعمه.غير أن تصريحات "غالانت" أثارت قلقاً داخل الكيان المُحتل من اتساع جبهات القتال، واحتمالية خروج الوضع في المنطقة عن السيطرة، وذلك عند استمرار الاحتلال بعدوانه ضد غزة، وتنفيذ أعمال إرهابية في العراق واليمن وإيران رداً على العدوان، فيما تعد عملية اغتيال القائد بـالحرس الثوري الإيراني في سورية، العميد رضي موسوي، واحدة من التطورات الأكبر حتى الآن، التي قد تدفع من احتمال التصعيد الاحتلالي ضد حزب الله على الجبهة الشمالية.من جانبه، ورداً على تصريحات "نتنياهو"، قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، "لن يكون بيننا وبين العدو صفقات لتبادل الأسرى أو غير ذلك، ما لم يتم وقف العدوان وانسحاب قوات العدو بالكامل من قطاع غزة، ولا قيمة لأي حديث آخر".وأكد النخالة في تصريح سابق له أن "تبادل الأسرى يتم عبر مبدأ الكل مقابل الكل ضمن عملية سياسية يتفق عليها الشعب الفلسطيني ممثلا بقواه السياسية وعلى رأسها حركة حماس".يأتي ذلك على وقع ارتكاب قوات الاحتلال 14 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيداً و286 جريحاً، خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.وأفادت "الصحة الفلسطينية" بارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع الى 21 ألفاً و 822 شهيداً 56 ألف جريح منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) أكتوبر الماضي.بينما واصلت طائرات الاحتلال حربها على قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء ومئات الجرحى في مختلف مناطق قطاع غزة وسط تحذيرات من مجاعة في غزة والشمال.وقد شهدت المنطقة الوسطى بقطاع غزة سلسلة غارات جوية عنيفة أدت لارتقاء 12 شهيداً والعديد من المصابين في استهداف منزل يعود لعائلة فلسطينية كاملة، بالتزامن مع ارتقاء المزيد من الشهداء والجرحى جراء غارة استهدفت أبنية سكنية ومساجد في مخيمي النصيرات والمغازي ودير البلح، وسطاً.ولم يسلم جنوب القطاع من القصف الجوي والمدفعي الكثيف، مما أدى لاستهداف مدرسة تؤوي نازحين ووقوع الإصابات البليغة في صفوفهم.كما ارتقى ستة شهداء بقصف طيران الاحتلال جنوب مدينة غزة، وارتقى الأسير المحرر والقيادي بالقسام، "عبد الفتاح معالي" رفيق المهندس يحيى عياش، من مدينة سلفيت ومبعد لغزة، في قصف للاحتلال على قطاع غزة.من جهته، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن هناك حالة انعدام أمن غذائي يواجهها سكان غزة جراء استخدام الاحتلال سلاح التجويع ما يهدد باتساع رقعة انتشار الأمراض في القطاع.من جانبه، أشار المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عدنان أبو حسنة، إلى أن هناك انتشارا للعديد من الأوبئة حالياً في قطاع غزة بسبب حرب الاحتلال وانهيار المنظومة الصحية والبيئية في قطاع غزة في ظل تخوفات من انتشار الكوليرا.ووصف الأوضاع في غزة بالكارثية ولا يمكن لمدينة رفح استيعاب كل سكان القطاع، لافتاً إلى الحاجة لمواصلة قوافل الإغاثة إلى مدينة غزة لأن هناك مجاعة حقيقية.