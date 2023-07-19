الخميس 20 تموز 2023
النسخة المطبوعة

الشمس تهدد العالم بدرجات حرارة قياسية تقترب من ذروتها

GettyImages-1388122880
الشمس تهدد كوكب الأرض
أعلن كبير الباحثين في معهد بحوث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناثان ايسمونت، أن دورة النشاط الشمسي تقترب من ذروتها.

وقال ايسمونت، بحسب وسائل إعلام روسية، إن "الشمس ستصل إلى ذروة دورتها خلال عامين، متوقعاً ان تسببُ التوهجات الشمسية على الأرض بمشكلات مختلفة. والمقصود هنا انقطاع الاتصالات والمشكلات في خطوط الطاقة، وليس مستبعدا أن تطاول هذه المشكلات جميع أنحاء العالم".اضافة اعلان


وينصح الخبير جميع الأشخاص الذين يتحسسون من هذه المشكلات بأن يكونوا دائما على أهبة الاستعداد خلال هذه الفترة.

يذكر أن معهد الجيوفيزياء التطبيقية نشر على موقعه الرسمي معلومات مفادها أن من المتوقع ازدياد النشاط الشمسي في يومي 18 و19 يوليو الجاري، وليس مستبعدا أن يسبب اضطرابات في الاتصالات اللاسلكية. وكالات 








WhatsApp Image 2023-07-19 at 8.48.46 PM

الحزن يعم الجزائر بعد حادث سير كارثي أودى بحياة 34 شخصا منذ3 ساعة

image_processing20230719-382174-x44ojt

كتائب القسام: أسرانا على موعد قريب مع الحرية منذ4 ساعة

2023-06-28T152052Z_1328096572_RC2DS1AR65BF_RTRMADP_3_NATO-NORDICS-SWEDEN-DEMONSTRATION (1)_0

تجمع لحرق القرآن الكريم غدا في السويد منذ4 ساعة

WhatsApp Image 2023-07-19 at 7.52.12 PM

السعودية.. درجة الحرارة تتخطّى الـ50 اليوم الأربعاء منذ4 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
image

عطل مفاجئ يصيب واتساب حول العالم

منذ 46 دقيقة
64b81ef64c59b77c2d2d523e

البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

منذ2 ساعة
64b828d54c59b7778f02179f

الرئيس الروسي يحدد شرطا واحدا لعودة روسيا إلى صفقة الحبوب

منذ2 ساعة
WhatsApp Image 2023-07-19 at 9.46.11 PM

مصر توضح أسباب توقف تصدير الغاز

منذ2 ساعة
image

حادث تصادم بين مركبتين سعودية وإماراتية يخطف أرواح 5 أشخاص

منذ3 ساعة
policespaniab7ar_1689706508

واقعة صادمة.. العثور على جثة رضيعة لفظتها أمواج البحر في إسبانيا.. ما قصتها؟

منذ3 ساعة
افكار و مواقف

الـ"ما - بعد - إنسان"..! (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

تطلعات نحو السوق العراقي

سلامة الدرعاوي |اليوم

البنك المركزي: درع الدفاع هل يكون رأس الحربة؟

رعد التل |اليوم

مشروع طويل الأجل!!!

سميح المعايطة |اليوم

مجتمع مدني يبحث عن مؤسساته الحقيقية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات | منذ2 ساعة
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات | منذ2 ساعة
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
1689339976363858400

في قلب إدلب المتمردة تحت سيطرة الإسلامويين

ترجمات |14 تموز 2023
 