الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصباح: غزة تواجه حربا انتقامية ونشهد جرائم حرب على مدى 23 يوما

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غزة
قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، إن الحرب على غزة حرب انتقامية، وأكد أن العالم يشهد عقابا جماعيا وجرائم حرب على مدى 23 يوما.اضافة اعلان

وأكد أن الكويت ضد التطبيع ما لم تقُم دولة فلسطينية على حدود 1967، وأضاف، "متمسكون بهذا القرار، ولا رجعة عنه".

وشدد الوزير على رفض تهجير الفلسطينيين، وطالب بوقف الحرب، وإدخال المساعدات، وبحل نهائي للقضية الفلسطينية.
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