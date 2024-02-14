الصحة العالمية: الهجوم على رفح سيدمر القطاع الصحي كاملا

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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، إن شن هجوم عسكري إسرائيلي على مدينة رفح سوف يتسبب في "كارثة لا يمكن تصورها" ويؤدي إلى تدمير النظام الصحي في القطاع بشكل كامل.وقال ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية ريتشارد بيبركورن، في بيان اليوم الاربعاء، إن "العمليات العسكرية في هذه المنطقةالمكتظة، ستكون بالطبع كارثة لا يمكن تصورها"، كما أنها ستزيد من حجم الكارثة الإنسانية إلى ما هو أبعد من الخيال، مشيراً إلى أن قدرة المنظمة على توزيع المساعدات الطبية على غزة محدودة، بسبب رفض العديد من طلباتها لتوصيل الإمدادات.وقال إن 40 بالمئة فقط من بعثات منظمة الصحة العالمية إلى شمال غزة حصلت على الموافقات اعتبارا منذ تشرين الثاني، وإن هذا المعدل انخفض بشكل ملحوظ منذ كانون الثاني.وأضاف "كل هذه البعثات تم رفضها أو إعاقتها أو تأجيلها"، مضيفا أنه "من السخف" أن تتم الموافقة على 45 بالمئة فقط من طلبات إرسال بعثات لمنظمة الصحة العالمية إلى جنوب غزة.