الجمعة 08 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصحة العالمية" تحذر من انهيار القطاع الصحي في غزة

نازحون من غزة خلال أيام التهدئة - (رويترز)
نازحون من غزة خلال أيام التهدئة - (رويترز)
لندن- حذرت منظمة الصحة العالمية من انهيار النظام الصحي في قطاع غزة، الذي أصبح "لا يستطيع تحمل خسارة سيارة إسعاف واحدة، أو سرير واحد في مستشفياته.
ونقلت هيئة الـ"بي بي سي" البريطانية عن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية، خلال مؤتمر صحفي، من جنيف قوله إن "الوضع يزداد فظاعة يوما بعد يوم بصورة لا تصدق؛ فغزة لم تعد تتمكن من خسارة المزيد من المرافق الصحية.اضافة اعلان
وأضاف "بتنا نرى الأطفال والناس يتسولون ويبكون من أجل شربة ماء، لم تعد الإمدادات الأساسية متاحة، حصة الفرد في غزة أصبحت لتراً واحداً إلى لترين من المياه العذبة يومياً، وهي مياه لكل شيء، وليس للشرب فقط".
وأشار المسؤول الأممي إلى أنه كان من المفترض أن تنقل إحدى القوافل إمدادات طبية إلى المستشفى الأهلي العربي في مدينة غزة، اليوم الجمعة، وتقوم بإجلاء 12 مريضاً إلى الجنوب، إلا أنه "قيل لنا هذا الصباح إنه يجب تعليق هذه المهمة بسبب الوضع الأمني".
--(بترا)
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