الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصحة العالمية" تشيد بالجهود البطولية لكادر مستشفى الشفاء في غزة

مستشفى الشفاء
مستشفى الشفاء
  أشادت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بالجهود البطولية التي يبذلها كادر مستشفى الشفاء في غزة، خلال القصف الإسرائيلي المتواصل عليها.اضافة اعلان
وأعربت المنظمة، على لسان المتحدثة الرسمية باسمها، مارغريت هاريس، عن القلق بشأن أوضاع مئات آلاف النازحين في القطاع، حيث أدت الأمطار الغزيرة إلى فيضانات وفاقمت الوضع الصحي الصعب.
ووصفت هاريس الوضع في مستشفى الشفاء بالصعب، مضيفة "أن العاملين الصحيين الأبطال في المستشفى يفعلون كل ما بوسعهم ليتمكنوا من مواصلة العمل في ظل انقطاع الكهرباء عن المستشفى منذ 11 تشرين الثاني وشح الغذاء والماء النظيف".
ويوجد في المستشفى نحو 700 مريض وأكثر من 400 من أفراد الطاقم الطبي، بالإضافة إلى 3000 نازح لجأوا إليه التماسا للأمان.
وأشارت هاريس إلى وفاة 28 مريضا في المستشفى خلال الـ 48 ساعة الماضية، وأن الأمطار ستزيد معاناة سكان غزة في وقت تسبب فيه تعطل مضخات الصرف الصحي وشح المياه إلى زيادة انتشار الأمراض المنقولة عبر الماء والالتهابات البكتيرية.
--(بترا)
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