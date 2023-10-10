الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصحة العالمية" تطالب بفتح ممر إنساني إلى غزة لتوفير الإمدادات الطبية

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غزة
طالبت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، بفتح ممر إنساني إلى قطاع غزة المحاصر، لإدخال الدواء، في وقت يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المتواصل على القطاع، لليوم الرابع على التوالي، مخلفا مئات الشهداء وآلاف المصابين.اضافة اعلان
وقال الناطق باسم منظمة الصحة العالمية خلال إحاطة صحفية من جنيف طارق ياساريفيتش، إن فتح ممر إنساني أمر ضروري لتوفير الإمدادات الطبية الأساسية للسكان، مشيرا إلى أن المنظمة تجري محادثات مع مختلف الشركاء في محاولة لإيجاد طريقة لإدخال المساعدات الطبية إلى قطاع غزة.
وبحسب موقع أخبار الأمم المتحدة، لفتت المنظمة إلى نفاد الإمدادات الطبية التي كانت مخزنة في غزة، مؤكدة أن 13 هجوما وقع على مرافق صحية في غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع يوم السبت الماضي.
وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، بحث أمس الإثنين خلال اجتماع إقليمي للمنظمة إمكانية نقل سلع أساسية من أجل تقديم الرعاية الصحية وضمان سير عمل المستشفيات بشكل سليم.
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