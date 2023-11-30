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الخميس 30 تشرين الثاني 2023
1:31 ص
الصحة العالمية تطلق تحذيراً يخص قطاع غزة
دمار غزة
حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن الأمراض الوبائية تهدد قطاع غزة.
وقال رئيس برنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية إن "هناك خطرا كبيرا للإصابة بأمراض وبائية في غزة".
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وأشارت المنظمة إلى "تعقد الكشف عن أمراض معدية بغزة لصعوبة إرسال عينات إلى الضفة الغربية لفحصها". وكالات
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