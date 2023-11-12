الصحة العالمية: فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء في غزة

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أعلنت منظمة الصحة العالمية فقدان الاتصال بمستشفى الشفاء وأنباء عن قصف مجمع الأمم المتحدة في غزة التي تتعرض لليوم الـ37 على التوالي لهجوم إسرائيلي شامل.