الصحة العالمية: مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي بغزة

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قالت منظمة الصحة العالمية إن غزة تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي مع خطر المجاعة الذي يتزايد يوميا.وأضافت نسبة 93% من سكان غزة يواجهون مستويات أزمة جوع غير مسبوقة.