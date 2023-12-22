الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي بغزة

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انعدام الأمن الغذائي بغزة
قالت منظمة الصحة العالمية إن غزة تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي مع خطر المجاعة الذي يتزايد يوميا.
وأضافت نسبة 93% من سكان غزة يواجهون مستويات أزمة جوع غير مسبوقة.اضافة اعلان
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