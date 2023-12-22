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الجمعة 22 كانون الأول 2023
12:37 ص
الصحة العالمية: مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي بغزة
انعدام الأمن الغذائي بغزة
قالت منظمة الصحة العالمية إن غزة تواجه مستويات كارثية من انعدام الأمن الغذائي مع خطر المجاعة الذي يتزايد يوميا.
وأضافت نسبة 93% من سكان غزة يواجهون مستويات أزمة جوع غير مسبوقة.
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