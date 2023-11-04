"الصحة العالمية": مصدومون من قصف سيارات الإسعاف بغزة

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أعربت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، عن صدمتها من قصف الاحتلال الإسرائيلي مركبات الإسعاف في قطاع غزة.وقال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في تصريح نشر على موقع الأمم المتحدة إنه "يعرب عن صدمته الشديدة إزاء التقارير التي أفادت بوقوع هجمات على مركبات إسعاف تقوم بإجلاء المرضى بالقرب من مستشفى الشفاء في غزة، ما أدى إلى حدوث وفيات وإصابات وأضرار".وجدد دعوته إلى ضرورة حماية المرضى والعاملين الصحيين والمرافق ومركبات الإسعاف في جميع الأوقات، داعيًا إلى "وقف إطلاق النار الآن".بدوره، أدان صندوق الأمم المتحدة للسكان، الهجوم الإسرائيلي على مركبات إسعاف في مدخل مستشفى الشفاء، أكبر مستشفى في غزة، الأمر الذي تسبب في "سقوط ضحايا من النساء والأطفال الأبرياء والفلسطينيين النازحين الذين يبحثون عن ملجأ".وطالبت الوكالة الأممية، "بالوقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من المعاناة الإنسانية".وفا