 
الأربعاء 12 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"الصحة العالمية": وفاة 28 طفل في غزة نتيجة سوء التغذية

موت تدريجي يطارد اطفال غزة
موت تدريجي يطارد اطفال غزة

عمان- أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 8 آلاف طفل دون سن الخامسة في قطاع غزة جرى علاجهم من سوء التغذية الحاد، من بينهم 1600 يعانون من سوء التغذية الحاد، فيما توفي 28 منهم.

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وأوضح المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، خلال مؤتمر صحافي في جنيف اليوم الأربعاء، أن نسبة كبيرة من سكان قطاع غزة الذي دمرته الحرب التي شنتها إسرائيل، تواجه مستوى كارثيا من نقص الغذاء وظروفا قريبة من المجاعة، مشيرا إلى أنه رغم المعلومات التي تفيد بزيادة عمليات تسليم المواد الغذائية، لا دليل في الوقت الحاضر على أن الذين هم في أمس الحاجة إليها يتلقون الغذاء بكمية ونوعية كافيتين. -(بترا)

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