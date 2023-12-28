الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصحة العالمية: 13 مستشفى فقط تعمل في قطاع غزة وبشكل جزئي

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مستشفى الشفاء غزة

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم أمس الأربعاء، أن الوضع الصحي في قطاع غزة مزر للغاية، مشيرة إلى أنه في الوقت الحالي يعمل 13 مستشفى في قطاع غزة بشكل جزئي، وخرج 21 آخر من الخدمة.

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وقالت المنظمة في بيان نشرته على حسابها في منصة "إكس": "بحسب أحدث تقديرات لمنظمة الصحة العالمية، فإن 13 مستشفى تعمل بشكل جزئي في غزة، واثنين يعملان بالحد الأدنى و21 خارج الخدمة بشكل كامل".


وتضررت البنى التحتية للقطاع الصحي في قطاع غزة بشدة من جراء القصف الإسرائيلي والعمليات البرية التي ينفذها الجيش ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر. وكالات 

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