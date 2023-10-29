الصفدي يجري مباحثات مع وزيري خارجية قبرص وبلجيكا

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التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم الأحد، نظيره وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، كما استقبل الصفدي في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وزيرة الخارجية البلجيكية حاجة لحبيب.وبحث الاجتماعان الجهود المبذولة لوقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.وأكد الصفدي ضرورة وقف هذه الحرب المستعرة على غزة، وما تنتجه من كارثة إنسانية، وعلى ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي معاً وفورياً على إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى القطاع الذي تحوله الحرب الإسرائيلية جحيماً في خرق واضح للقانون الدولي.وحذر الصفدي من أن خطر توسع هذه الحرب وامتدادها في المنطقة كبير.وشدد الصفدي على أهمية البناء على القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول من أمس، والذي قدمه الأردن بصفته رئيس المجموعة العربية، حول ضرورة وقف الحرب وحماية المدنيين، والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية.كما أكد الصفدي أن وحده السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على ترابهم الوطني على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967وعاصمتها القدس المحتلة، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، سيضمن الأمن والسلام للفلسطينيين ولإسرائيل.وأكد الصفدي أن الأردن يدين قتل المدنيين من الجانبين ويؤكد ضرورة التزام القيم الإنسانية المشتركة، واحترام حياة المدنيين، وضرورة عدم استهدافهم بغض النظر عن جنسيتهم أو هويتهم.وشكر الصفدي وزيرة الخارجية البلجيكية على تصويت بلادها لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي صوت لصالحه أكثر من ثلثي أعضاء الأمم المتحدة.