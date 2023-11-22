الأربعاء 22 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصفدي يحاضر بدورة الدفاع للضباط ويبرق بتحية الفخر لأسود الجيش العربي درع الوطن وسياجه المنيع

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي
التقى رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي اليوم الأربعاء في دار المجلس بالمشاركين في دورة إدارة موارد الدفاع للضباط رقم 8 بمعهد الإدارة والتدريب اللوجستي/الجيش العربي.اضافة اعلان

وأكد الصفدي خلال اللقاء أن قواتنا المسلحة الجيش العربي، بقيت على الدوام درع الوطن وسياجه المنيع ، وهم كما قال جلالة الملك عبد الله الثاني، "الأصدق قولاً والأخلص عملاً"

وأضاف الصفدي: إن الأردن رغم ما يحيطه من أخطار تمكن من تجاوز محطات صعبة بفضل الله وحكمة قيادته وبسالة جيشنا العربي، ونشامى أجهزتنا الأمنية.

وقال الصفدي إن جلالة الملك عبد الله الثاني منذ اليوم الأول للعدوان الغاشم على الأهل في قطاع غزة، كان يتحدث بصوت الحق في الدعوة لوقف الحرب وإدخال المساعدات الطبية والغذائية والإغاثية العاجلة للأشقاء.

وأشار الصفدي إلى أن جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وولي عهده الأمين، قدموا مضامين مُهمة في جلاء الصورة الحقيقة أمام المُجتمع الدولي، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب، مضيفاً أنه بتوجيهات من جلالة الملك كان ولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، يشرف من مدينة العريش المصرية، على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الثاني لجنوبي قطاع غزة. 

ووجه الصفدي تحية الفخر بنشامى سلاح الجو الملكي الأردني الذين قاموا وبناءً على توجيهات ملكية سامية بعمليات إنزال جوي، قدموا خلالها مُساعدات طبية ودوائية عاجلة للمستشفى الميداني الأردني في قطاع غزة، الذي ما تزال كوادره تؤدي واجب الضمير، على الرغم من القصف والدمار الذي يشهده القطاع.
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