الثلاثاء 14 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

وزير الخارجية ونظيره السوري يبحثان أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات

الصفدي يشدد على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية

الصفدي يلتقي نظيره السوري على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة المنامة
الصفدي يلتقي نظيره السوري على هامش الاجتماعات التحضيرية لقمة المنامة
التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم، وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد قبيل اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة والذي تستضيفه مملكة البحرين الشقيقة. اضافة اعلان

وبحث الوزيران الجهود المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والكارثة الإنسانية التي سببها العدوان. 

كما بحث الوزيران أجندة اجتماع وزراء الخارجية العرب، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون حيال القضايا ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والجهود المبذولة في السياق العربي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتناول الصفدي والمقداد أيضاً الجهود المبذولة للوصول لحل سياسي للأزمة السورية يحفظ وحدة سوريا وتماسكها، ويحقق طموحات شعبها، ويحترم سيادتها، ويخلصها من الإرهاب ويوفر الظروف اللازمة للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم. 

وأكد الوزيران اهمية دور لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسوريا، ضمن الجهود المبذولة في سياق المسار العربي. 

وشدد الصفدي على ضرورة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٤ ويعالج جميع تداعيات الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية.

كما بحث الوزيران عديد قضايا ثنائية وبما في ذلك أمن الحدود ومحاربة تهريب المخدرات، واستعرضا نتائج الاتصالات التي تجريها الجهات المعنية في البلدين لوقف عمليات التهريب ودحر الخطر الذي تشكله. 

وأكد الوزيران استمرار التشاور والتنسيق في إطار الحرص المشترك على إنهاء الأزمة السورية وتطوير التعاون الذي ينعكس إيجاباً على البلدين الشقيقين.
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