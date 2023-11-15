الصليب الأحمر: نطلب ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح

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قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي، اننا نطالب بتوفير ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.وأضاف اننا لم نتسلم طلبا من الأطراف المعنية لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.