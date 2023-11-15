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الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
9:50 م
الصليب الأحمر: نطلب ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح
أطفال الخدج في غزة
قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي، اننا نطالب بتوفير ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.
وأضاف اننا لم نتسلم طلبا من الأطراف المعنية لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.
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