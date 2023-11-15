الأربعاء 15 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الصليب الأحمر: نطلب ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح

أطفال الخدج في غزة
أطفال الخدج في غزة
قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي، اننا نطالب بتوفير ضمانات لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.
وأضاف اننا لم نتسلم طلبا من الأطراف المعنية لنقل الأطفال الخدج عبر معبر رفح.اضافة اعلان
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