الصليب الأحمر: نهاية الطفلة هند كانت مأساوية

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قال المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي بغزة إن نهاية الطفلة هند كانت مأساوية بعد أن عاشت ساعات من الرعب.وأضاف المتحدث أن نحو 1.5 مليون إنسان يعيشون في 20% من مساحة القطاع في ظروف مأساوية.