الصين تنسق مع مصر لوقف إطلاق النار في فلسطين

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تسعى الصين للتنسيق مع مصر للمساعدة في تخفيف حدة القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة "حماس"، والذي اندلع بعد هجوم مباغت نفذته "حماس".وتحدث المبعوث الصيني إلى الشرق الأوسط تشاي جون هاتفيا، أمس الثلاثاء، مع مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون الأراضي الفلسطينية، قائلا إن "الصين ترغب في الحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع مصر، ودفع طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار ووقف العنف في أقرب وقت ممكن".وحث المسؤول الصيني "المجتمع الدولي على تشكيل قوة مشتركة وتقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني".وقال تشاي إن "الحل الأساسي يكمن في تنفيذ حل الدولتين"، داعيا اللاعبين الرئيسيين في النزاع إلى "بذل جهود عملية" لتحقيق هذه الغاية "بأقصى قدر من الإلحاح".ومع دخول عملية "طوفان الأقصى" يومها الخامس، تستمر الفصائل الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بينما يتصاعد التحشيد الإسرائيلي في محيط غزة والغارات الجوية على القطاع، تزامنا مع زيادة التوتر في الشمال وتكثيف الحراك السياسي. (RT)