الضربات الأميركية على سورية والعراق.. الهدف والتوقيت والمحاذير

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عواصم - قال المتحدث باسم الحكومة العراقية، باسم العوادي، إن القصف الأميركي على مناطق شرقي البلاد يستهدف سيادة العراق، فيما قالت الخارجية السورية إن الضربات الأميركية على أراضيها تؤجج الصراع في المنطقة على نحو خطير، بينما اعتبرته إيران عدوانا صريحا ومعلنا على سورية والعراق ويضرب الاستقرار الإقليمي.وقال العوادي في بيان إن 16 شخصا بينهم مدنيون لقوا مصرعهم وأصيب 25 آخرون جراء القصف الأميركي على منطقتي عكاشات والقائم شرقي البلاد.ووصف الهجوم بعدوان جديد يستهدف سيادة العراق، وقال إن الجانب الأميركي عمد بعد تنفيذه الهجوم إلى تزييف الحقائق عبر الإعلان عن وجود تنسيق مُسبق مع الحكومة العراقية حول هذا الشأن، معتبرا أن "هذا ادعاء كاذب يهدف لتضليل الرأي العام الدولي".واعتبر البيان أن وجود التحالف الدولي "الذي خرج عن المهام الموكلة إليه والتفويض الممنوح له" صار سببا لتهديد الأمن والاستقرار في العراق ومبررا لإقحامه في الصراعات الإقليمية والدولية.كما أكد أن أراضي العراق ليست ساحة لتصفية الحسابات وليست المكان المناسب لتوجيه الرسائل واستعراض القوة بين المتخاصمين.وكان الجيش الأميركي أعلن مساء أول من أمس أنه شن هجمات على أكثر من 85 هدفا في سورية والعراق ردا على الهجوم الدموي الذي استهدف قاعدة أميركية شمال شرق الأردن قرب الحدود مع سورية، وأسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين.وبحسب المصادر الأمنية العراقية، استهدف القصف الأميركي مخازن سلاح، ومقار تتبع الحشد الشعبي في منطقة دور السكك بالقائم في محافظة الأنبار، ومقر قيادة عمليات الأنبار للحشد، ومقر الطبابة، ومقرات أخرى في منطقة عكاشات المجاورة لقضاء القائم.من جهتها، نددت الخارجية السورية أمس بالضربات الجوية الأميركية على أراضيها، وقالت إن هذا الاعتداء يؤجج الصراع في منطقة الشرق الأوسط على نحو خطير للغاية.وأضافت أن الولايات المتحدة هي المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار العالمي، معتبرة أن القوات الأميركية تهدد الأمن والسلم الدوليين.ودانت دمشق "الانتهاك الأميركي السافر" وقالت إنها "ترفض رفضا قاطعا كل الذرائع والأكاذيب التي روجت لها الإدارة الأميركية لتبرير هذا الاعتداء".ووفق بيان لوزارة الدفاع السورية فإن "احتلال القوات الأميركية لأجزاء من الأراضي السورية لا يمكن أن يستمر" مؤكداً استمرار القوات السورية في حربها "ضد الإرهاب حتى القضاء عليه" وتحرير كامل الأراضي "من كل إرهاب واحتلال".وبحسب مصادر محلية، فقد استهدف القصف الأميركي في سورية قرية عياش في الريف الغربي لدير الزور، وكذلك حويجة صقر وسط مدينة دير الزور ومطار المدينة العسكري، كما استهدف حي التمور في مدينة الميادين ومنطقة الشبلي وعين علي في ريف دير الزور الشرقي، ومحطة الضخ الثالثة في بادية مدينة تدمير.بدورها، نددت إيران بشدة بالضربات الأميركية ووصفتها بأنها "انتهاكات لسيادة العراق وسورية ووحدة أراضيهما"، فقد اعتبرت مصادر إيرانية القصف الأميركي عدوان صريح ومعلن على سورية والعراق ويضرب الاستقرار الإقليمي.وأكدت أن حديث واشنطن عن ضربات لفيلق القدس في سورية غير واقعي وذر للرماد في العيون، ولا وجود لقواعد تابعة للحرس الثوري أو فيلق القدس في المناطق التي تعرضت لقصف أميركي في سورية.وذكرت المصادر أن على الولايات المتحدة أن تدرك أن لغة التهديد واستخدام القوة العسكرية سيرتدان عليها بشكل سلبي، كما أن العدوان الأميركي على سورية والعراق يأتي بتوقيت وخلفيات سياسية وانتخابية للرئيس جو بايدن.من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشدة الضربات الأميركية على أهداف في العراق وسورية، وقالت إنها تعتبر "هذا العدوان" تصعيدا خطيرا و"تعديا على سيادة البلدين".وعلى الصعيد الدولي، دعا منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل -السبت- جميع الأطراف إلى تجنب مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط، وقال إن "على الجميع أن يحاولوا تجنب أن يصبح الوضع متفجرا"، محذرا مجددا من أن الشرق الأوسط "مرجل يمكن أن ينفجر".من جهتها، حذرت وزيرة الخارجية البلجيكية من تفجر الأوضاع، وقالت "هناك إمكانية كبيرة لتصاعد الوضع في المنطقة ويجب أن نحذر من وقوع ذلك".من جانبها، قالت المقاومة الإسلامية في العراق إنها استهدفت مجددا بطائرة مسيرة وصواريخ قاعدتي التنف والقرية الخضراء الأميركيتين في سورية، فيما لم تذكر وقت الاستهداف.كما أعلنت أنها استهدفت بطائرة مسيرة قاعدة حرير الأميركية قرب مطار أربيل بإقليم كردستان العراق.وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن المنشآت المستهدفة يستخدمها الحرس الثوري الإيراني ومليشيات تابعة له لمهاجمة القوات الأميركية، مؤكدا أن بلاده "لا تسعى إلى الصراع في الشرق الأوسط أو بأي مكان آخر في العالم" لكنه تابع قائلا "ليعلم كل من قد يسعون إلى إلحاق الأذى بنا أننا سنرد".وذكر البيت الأبيض أن واشنطن أبلغت الجانب العراقي سلفا بهذه الضربات، لكنها لم تتواصل مع إيران منذ الهجوم الأخير الذي استهدف القوات الأميركية في الأردن.من جهته، قال يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية إن الضربات الأميركية خرق للسيادة وتقويض لجهود حكومة العراق التي تسعى إلى ضمان استقرار المنطقة.وفي الولايات المتحدة وجه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، سهام انتقاداته إلى توقيت الضربات العسكرية.واعتبر أن إدارة الرئيس جو بايدن أخطرت طهران مسبقاً بردها هذا، في إشارة إلى التلميحات والتسريبات وحتى التأكيدات التي صدرت من واشنطن في وقت سابق بأن الرد على هجوم الأردن آتٍ لا محالة قريباً وعلى عدة مستويات.كما رأى أن الإدارة الأميركية انتظرت أسبوعاً كاملاً وأخطرت العالم أجمع بما في ذلك إيران، بطبيعة ردها على الهجوم في الأردن.بدوره، قلل السيناتور الجمهوري توم كوتون من أهمية هذا التحرك، قائلا في بيان "يجب أن يكون لدينا رد جدي وعقابي لم أره بعد".كما اعتبر أنه إذا "أرادت إدارة بايدن بالفعل تجنب الحرب مع إيران، فإن الطريق الأفضل تكون في ضرب أصولها بقوة، كما فعل دونالد ترامب عام 2020، عندما قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، أو رونالد ريغان عام 1988، عندما أغرق سفينة إيرانية.وفي نفس السياق، وصف كبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي، روجر ويكر، تصرف الإدارة بـ"الأحمق". وقال "أمضت إدارة بايدن نحو أسبوع تبعث إشارات بحماقة حول خططها، ما منح الإيرانيين الوقت الكافي للاختباء".من جهته، اعتبر ميك مولروي، نائب مساعد وزير الدفاع السابق، أن التأخر في شن الضربات أعطى طهران مهلة لنقل عناصرها بعيدًا عن مواقع الاستهداف. وقال: "إن البعض قد يرى أن الولايات المتحدة أضاعت فرصة إلحاق أذى حقيقي بإيران وإيلامها".كذلك، اعتبر الباحث الأميركي شارلز ليستر، مدير برامج مكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط، أن الضربات لم تطل "أهدافاً ذات قيمة عالية" بل ركزت على مواقع لوجيستية للميليشيات ومخازن للصواريخ والدرون.وعن أسباب تأخر الرد على هجوم الأردن؟ أوضح الجنرال دوغلاس سيمز، أن البنتاغون انتظر الطقس المناسب من أجل التحرك!إلا أن طهران بالفعل قد تكون استفادت من هذا التأخر أو الانتظار. فقد أفادت عدة مصادر مطلعة أول من أمس أن الإيرانيين سحبوا عددا من قياداتهم ومستشاريهم من سورية تحسباً لأي ضربة أميركية.-(وكالات)