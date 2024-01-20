الضغط على نتنياهو يبدأ من أمام منزله وصولا لـ"كابينت" حربه

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لم يعد يكتفي المحتجون في كيان الاحتلال من رفع شعاراتهم المطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل غياب اهتمامه بملف الأسرى لدى حماس من الاحتجاج هنا وهناك، وآثروا إقامة خيام بدأوا بنصبها أمام منزله منذ مساء أول من أمس بمدينة قيساريا جنوبي حيفا.نصب الخيام يعني أن المحتجين يعلنون أن اعتصامهم لإطلاق سراح الأسرى يعتبر مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم بإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يقر مسؤولون في الكيان المحتل بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.ونقلت هيئة البث لدى الاحتلال عن عدد من أهالي الأسرى قولهم إنهم فقدوا الثقة بالحكومة وإنهم يقومون بتحركاتهم الخاصة.ونقلت الهيئة عن إحدى قريبات المحتجزين قولها "أي تأخير في المفاوضات يعرض حياتهم للخطر".وقال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الأسبق تامير باردو، في تصريح للهيئة "إذا قرر نتنياهو، التنازل عن الأسرى، فليقلها علنا أمام الجمهور".وأضاف "إذا أنهينا الحرب بـ136 نعشا، ستخسر إسرائيل للمرة الأولى، يجب الحرص على تصحيح تخلي الدولة عن مواطنيها وخيانتهم".وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن غلاف غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.وفي شأن "كابينت" الحرب فقد اتسعت حدة الخلافات داخل الحكومة ومجلس الحرب في الكيان بعد 105 أيام من العدوان على قطاع غزة، بينما تعالت الأصوات التي تطالب نتنياهو بالتنحي.ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، قوله إن سلوك الحكومة الإسرائيلية قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وبعده يتسم بالإخفاق بشكل كبير.وأضاف أن نتنياهو وكل من كان في منصب عسكري وسياسي يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقبله بـ10 سنوات يتحمل مسؤولية واضحة، وأن القيادة الإسرائيلية لا تقول الحقيقة للشعب.من جهتها، نقلت نيويورك تايمز عن آيزنكوت قوله إن إسرائيل لم تسقط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حماس هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المحتجزين.وأكد أنه كان يجب بذل كل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.-(وكالات)