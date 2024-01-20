السبت 20 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الضغط على نتنياهو يبدأ من أمام منزله وصولا لـ"كابينت" حربه

نتنياهو
نتنياهو
 لم يعد يكتفي المحتجون في كيان الاحتلال من رفع شعاراتهم المطالبة برحيل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ظل غياب اهتمامه بملف الأسرى لدى حماس من الاحتجاج هنا وهناك، وآثروا إقامة خيام بدأوا بنصبها أمام منزله منذ مساء أول من أمس بمدينة قيساريا جنوبي حيفا.اضافة اعلان
نصب الخيام يعني أن المحتجين يعلنون أن اعتصامهم لإطلاق سراح الأسرى يعتبر مفتوحا لحين تحقيق مطالبهم بإبرام صفقة تبادل مع فصائل المقاومة الفلسطينية، حيث يقر مسؤولون في الكيان المحتل بأن التبادل هو السبيل الوحيد لاستعادة الأسرى المحتجزين في القطاع.
ونقلت هيئة البث لدى الاحتلال عن عدد من أهالي الأسرى قولهم إنهم فقدوا الثقة بالحكومة وإنهم يقومون بتحركاتهم الخاصة.
ونقلت الهيئة عن إحدى قريبات المحتجزين قولها "أي تأخير في المفاوضات يعرض حياتهم للخطر".
وقال رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلية (الموساد) الأسبق تامير باردو، في تصريح للهيئة "إذا قرر نتنياهو، التنازل عن الأسرى، فليقلها علنا أمام الجمهور".
وأضاف "إذا أنهينا الحرب بـ136 نعشا، ستخسر إسرائيل للمرة الأولى، يجب الحرص على تصحيح تخلي الدولة عن مواطنيها وخيانتهم".
وأسرت فصائل المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، نحو 239 شخصا على الأقل في بلدات ومدن غلاف غزة، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام.
وفي شأن "كابينت" الحرب فقد اتسعت حدة الخلافات داخل الحكومة ومجلس الحرب في الكيان بعد 105 أيام من العدوان على قطاع غزة، بينما تعالت الأصوات التي تطالب نتنياهو بالتنحي.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن غادي آيزنكوت رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق والوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي، قوله إن سلوك الحكومة الإسرائيلية قبل السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وبعده يتسم بالإخفاق بشكل كبير.
وأضاف أن نتنياهو وكل من كان في منصب عسكري وسياسي يوم السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وقبله بـ10 سنوات يتحمل مسؤولية واضحة، وأن القيادة الإسرائيلية لا تقول الحقيقة للشعب.
من جهتها، نقلت نيويورك تايمز عن آيزنكوت قوله إن إسرائيل لم تسقط حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وإن أهداف الحرب لم تتحقق بعد، مشيرا إلى أن التوصل إلى اتفاق مع حماس هو السبيل الوحيد لإطلاق سراح المحتجزين.
وأكد أنه كان يجب بذل كل الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
إصابات في جيش الاحتلال

جيش الاحتلال الإسرائلي يعلن إصابة 16 عسكريا في غزة

منذ 4 دقيقة
البيت الأبيض

هل يثمر تحرك الديمقراطيين بتغيير إستراتيجية البيت الأبيض تجاه دعم الاحتلال؟

منذ 22 دقيقة
نتنياهو

الاغتيالات في الخارج.. نتنياهو يسعى لتعويض أهدافه المفقودة في العدوان على غزة

منذ 23 دقيقة
نتنياهو وبايدن

ساندرز: على بايدن أن يعلن رفضه لسياسات نتنياهو

منذ 47 دقيقة
نتنياهو وغالانت

إعلام عبري: غالانت حاول اقتحام مكتب نتنياهو وهدد بإحضار الجيش

منذ1 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو

نتنياهو: لن أتنازل عن سيطرتنا الأمنية على الأراضي الواقعة غربي نهر الأردن

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

الدولة الفلسطينية في منطوق الوزير

ماهر أبو طير |اليوم
سلامة الدرعاوي

الأداء الصناعي التنافسي

سلامة الدرعاوي |اليوم

مصالح إخوانية

نضال المجالي |اليوم

في التمويل الأخضر.. ما أنجز وما لم ينجز (2/2)

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
‏معتقلون فلسطينيون تنقلهم قوات الاحتلال من بيت لاهيا، شمال غزة، في شاحنة عسكرية، 7 كانون الأول (ديسمبر)، 2023 - (أرشيفية)‏

‏داخل معسكر التعذيب الإسرائيلي لمعتقلي غزة‏ - (1 - 2)

ترجمات | منذ2 ساعة
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات |17 كانون الثاني 2024
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
 