الخميس 02 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شهداء في جنين وطولكرم وإضراب عام بالضفة الغربية تنديدا بمجازر غزة

"الضفة" تنزف لجراح غزة وتشييع 122 شهيدا منذ "طوفان الأقصى"

الضفة الغربية تواصل مقاومتها ضد التصعيد الإسرائيلي وتسجّل المزيد من الشهداء
"الضفة" تنزف لجراح غزة وتشييع 122 شهيدا منذ "طوفان الأقصى"
الأراضي الفلسطينية - استشهد 4 فلسطينيين وجرح واعتقل العشرات أمس في عمليات اقتحام جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في الضفة الغربية ليرتفع عدد شهداء الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، الى 122 فلسطينيا على الأقل برصاص الاحتلال.اضافة اعلان
وتأتي المقاومة في الضفة في إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة في غزة "معركة طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الماضي، في حين شهدت الضفة إضرابا عاما تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة.
واقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس مدننا وبلدات في جنين وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله وأحياء في القدس المحتلة.
وأستشهد 3 فلسطينيين فيما إصيب 4 آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية مخيم جنين بصاروخين. والشهداء الثلاثة من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.
وكانت قوات كبيرة مكونة من 70 آلية عسكرية للاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، ونشرت فرق القناصة على أسطح مبان مطلة على المخيم، ودهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.
وقال إن قوات الاحتلال قطعت الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن أجزاء من مخيم جنين وجرفت طرقات المخيم، مضيفا أن اشتباكات دارت مع المقاومين في مدينة جنين وأطراف مخيمها.
وذكرت أنباء محلية فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم شمالي الضفة، وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت قوات من جيش الاحتلال قد اقتحمت المدينة ونفذت حملات دهم واعتقالات تخللتها مواجهات مع مقاومين.
وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى الرد السريع" -في بيان- تمكنها من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص.
وشملت عمليات الاقتحام الإسرائيلية فجر اليوم أحياء عدة في القدس المحتلة بينها سلوان وأبو ديس.
وقبيل الاقتحامات الجديدة، استشهد فتيان (14 و16 عاما) في نابلس والخليل، واستشهد مسن برصاص الاحتلال في طوباس.
وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان- إن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر أمس 70 فلسطينيا، مما يرفع عدد المعتقلين منذ بدء معركة طوفان الأقصى إلى 1830.
وخلال اقتحامه جنين، اعتقل الجيش الإسرائيلي أمين سر حركة فتح عطا أبو ارميلة ونجله في حي الجابريات بالمدينة.
وضمن اعتداءاتها المتصاعدة بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة، رفعت قوات الاحتلال وتيرة استهداف الأسرى المحررين قتلا واعتقالا.
وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حملة مداهمات واسعة في مدينة القدس المحتلة، تخللتها عشرات الاعتقالات واقتحام بيوت أسرى وتخريب ومصادرة مركبات وممتلكات وأموال.
وأسفرت حملة المداهمات لقرى وبلدات وأحياء القدس عن اعتقال نحو 30 فلسطينيا بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، مما يرفع عدد المعتقلين هناك خلال الأسابيع الأخيرة إلى نحو 350.
ووفق الاعلام الفلسطيني فإن 25 من بين المعتقلين الليلة الماضية تم اعتقالهم من القرى المعزولة عن مدينة القدس بجدار الفصل، والباقي من مناطق داخلها.
وذكر مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بأن المداهمات لمنازل المعتقلين تخللها "تفتيش وتخريب لكامل غرف ومحتويات المنزل"، إذ يتم "تفتيش دقيق للخزائن والكتب والملابس والطعام، والتفتيش الجسدي لأفراد العائلة، وتمزيق المصحف".
وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت على الأقل منازل 10 أسرى سابقين، و"صادرت مركبات وأموالا ومصاغات ذهبية"، موضحا أن من بين الأسرى "الأسير المقدسي المحرر حسن عميرة الذي تم تفتيش منزله وتخريب محتوياته ومصادرة مركبته ومصاغ ذهبي لزوجته، وتسليمه غرامة مالية بقيمة 140 ألف شيكل".
وأشار المركز الحقوقي إلى مصادرة مركبة النائب المقدسي المعتقل والمحكوم بالإبعاد عن القدس أحمد عطون بعد اقتحام منزله في قرية صور باهر، وأنه تمت مصادرة مقتنيات ذهبية من والدته وشقيقة الأسير المحرر هشام البشيتي، إضافة إلى مصادرة مركبته.
في غضون ذلك، عم إضراب عام الأراضي الفلسطينية أمس حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بمجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة، التي خلفت مئات الشهداء والجرحى.
وقالت حركة فتح أن الإضراب يأتي "أمام صمت العالم المطبق على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في غزة وكافة ربوع الوطن".
من جانبه، دعا فصيل عرين الأسود الشباب المسلح على الانخراط في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.
وقال الفصيل الفلسطيني في بيان إن على الشباب المسلح أن ينخرط الآن في معركة المقاومة ويشتبك مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
منطقة كاملة في مخيم جباليا مسحها الاحتلال أمس عن وجه الأرض ليروي تعطشه لدماء الأطفال-(وكالات)

.. ويستمر شلال الدم الفلسطيني

منذ 35 دقيقة
حرب الأنفاق تحتدم على أرض غزة وجنود الاحتلال يشهدون آلاف فتحات الأنفاق

حرب الأنفاق تحتدم على أرض غزة وجنود الاحتلال يشهدون آلاف فتحات الأنفاق

منذ 41 دقيقة
7f227c8e-aa58-4875-906b-b78fd4949f41

الاحتلال يهدم 17 منزلا تاريخيا في الضفة الغربية

منذ4 ساعة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان - (أرشيفية)

إيران تحذر من انتقال الحرب في غزة إلى مناطق أخرى

منذ8 ساعة
8fnozOqimx_1697365545

غوتيريش "يشعر بالفزع" من استشهاد عدد من النساء والأطفال في غزة

منذ8 ساعة
شهداء

8796 شهيدا منذ بداية العدوان على غزة

منذ9 ساعة
افكار و مواقف

"المدنيون" في السياق الاستعماري- الاستيطاني (2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

عذرا يا الماغوط.. إنهم يكرهوننا

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

هبة القطاع الخاص

سلامة الدرعاوي |اليوم

الدولة الفلسطينية الجديدة!

سميح المعايطة |اليوم

خيط الدم المسال

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
مستوطنون يستعدون للاعتداء على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال - (أرشيفية)

تحت ستار معركة غزة، المستوطنون يهودون المنطقة (ج)

ترجمات | منذ3 ساعة
‏علما فلسطين و"حزب الله" يرفرفان في بلدة الخيام، جنوب لبنان، 9 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)

متى سيدخل "حزب الله" اللبناني المعركة؟‏

ترجمات | منذ3 ساعة
Untitled-1

‏إسرائيل تواجه "مهمة شبه مستحيلة" في غزة‏

ترجمات | منذ3 ساعة
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين (يسار) في زيارة تضامنية إلى إسرائيل مؤخرًا - (أرشيفية)

الحرب بين إسرائيل و"حماس" والسياسة الأميركية

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
جنود أميركيون يلوحون لزملائهم بينما يعبرون من العراق إلى الكويت في آخر قافلة عسكرية غادرت العراق، 2011 – (المصدر)

الولايات المتحدة "لا غنى عنها" في خلق عدم الاستقرار فحسب‏

ترجمات |31 تشرين الأول 2023
فلسطيني يقف أمام ركام منزله الذي دمره جيش الاحتلال في غزة - (أرشيفية)

على من يقع اللوم؟‏

ترجمات |30 تشرين الأول 2023
 