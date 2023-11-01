"الضفة" تنزف لجراح غزة وتشييع 122 شهيدا منذ "طوفان الأقصى"

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الأراضي الفلسطينية - استشهد 4 فلسطينيين وجرح واعتقل العشرات أمس في عمليات اقتحام جديدة نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق عدة في الضفة الغربية ليرتفع عدد شهداء الضفة منذ بدء عدوان الاحتلال على غزة، الى 122 فلسطينيا على الأقل برصاص الاحتلال.وتأتي المقاومة في الضفة في إطار تصعيد مستمر منذ إطلاق المقاومة في غزة "معركة طوفان الأقصى" في السابع من الشهر الماضي، في حين شهدت الضفة إضرابا عاما تنديدا بمجازر الاحتلال في غزة.واقتحمت قوات الاحتلال فجر أمس مدننا وبلدات في جنين وطولكرم وقلقيلية وبيت لحم والخليل ورام الله وأحياء في القدس المحتلة.وأستشهد 3 فلسطينيين فيما إصيب 4 آخرين جراء قصف مسيرة إسرائيلية مخيم جنين بصاروخين. والشهداء الثلاثة من كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح.وكانت قوات كبيرة مكونة من 70 آلية عسكرية للاحتلال قد اقتحمت مدينة جنين ومخيمها من عدة محاور، ونشرت فرق القناصة على أسطح مبان مطلة على المخيم، ودهمت منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها.وقال إن قوات الاحتلال قطعت الكهرباء والاتصالات والإنترنت عن أجزاء من مخيم جنين وجرفت طرقات المخيم، مضيفا أن اشتباكات دارت مع المقاومين في مدينة جنين وأطراف مخيمها.وذكرت أنباء محلية فلسطيني استشهد برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها مدينة طولكرم شمالي الضفة، وقالت مصادر فلسطينية إن الشهيد من ذوي الاحتياجات الخاصة.وكانت قوات من جيش الاحتلال قد اقتحمت المدينة ونفذت حملات دهم واعتقالات تخللتها مواجهات مع مقاومين.وأعلنت "كتائب شهداء الأقصى الرد السريع" -في بيان- تمكنها من استهداف قوات الاحتلال المقتحمة بوابل كثيف من الرصاص.وشملت عمليات الاقتحام الإسرائيلية فجر اليوم أحياء عدة في القدس المحتلة بينها سلوان وأبو ديس.وقبيل الاقتحامات الجديدة، استشهد فتيان (14 و16 عاما) في نابلس والخليل، واستشهد مسن برصاص الاحتلال في طوباس.وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان- إن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر أمس 70 فلسطينيا، مما يرفع عدد المعتقلين منذ بدء معركة طوفان الأقصى إلى 1830.وخلال اقتحامه جنين، اعتقل الجيش الإسرائيلي أمين سر حركة فتح عطا أبو ارميلة ونجله في حي الجابريات بالمدينة.وضمن اعتداءاتها المتصاعدة بالضفة الغربية في الآونة الأخيرة، رفعت قوات الاحتلال وتيرة استهداف الأسرى المحررين قتلا واعتقالا.وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حملة مداهمات واسعة في مدينة القدس المحتلة، تخللتها عشرات الاعتقالات واقتحام بيوت أسرى وتخريب ومصادرة مركبات وممتلكات وأموال.وأسفرت حملة المداهمات لقرى وبلدات وأحياء القدس عن اعتقال نحو 30 فلسطينيا بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها وتخريب محتوياتها، مما يرفع عدد المعتقلين هناك خلال الأسابيع الأخيرة إلى نحو 350.ووفق الاعلام الفلسطيني فإن 25 من بين المعتقلين الليلة الماضية تم اعتقالهم من القرى المعزولة عن مدينة القدس بجدار الفصل، والباقي من مناطق داخلها.وذكر مركز معلومات وادي حلوة الحقوقي بأن المداهمات لمنازل المعتقلين تخللها "تفتيش وتخريب لكامل غرف ومحتويات المنزل"، إذ يتم "تفتيش دقيق للخزائن والكتب والملابس والطعام، والتفتيش الجسدي لأفراد العائلة، وتمزيق المصحف".وأضاف أن قوات الاحتلال داهمت على الأقل منازل 10 أسرى سابقين، و"صادرت مركبات وأموالا ومصاغات ذهبية"، موضحا أن من بين الأسرى "الأسير المقدسي المحرر حسن عميرة الذي تم تفتيش منزله وتخريب محتوياته ومصادرة مركبته ومصاغ ذهبي لزوجته، وتسليمه غرامة مالية بقيمة 140 ألف شيكل".وأشار المركز الحقوقي إلى مصادرة مركبة النائب المقدسي المعتقل والمحكوم بالإبعاد عن القدس أحمد عطون بعد اقتحام منزله في قرية صور باهر، وأنه تمت مصادرة مقتنيات ذهبية من والدته وشقيقة الأسير المحرر هشام البشيتي، إضافة إلى مصادرة مركبته.في غضون ذلك، عم إضراب عام الأراضي الفلسطينية أمس حدادا على أرواح الشهداء وتنديدا بمجزرة مخيم جباليا في قطاع غزة، التي خلفت مئات الشهداء والجرحى.وقالت حركة فتح أن الإضراب يأتي "أمام صمت العالم المطبق على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء شعبنا في غزة وكافة ربوع الوطن".من جانبه، دعا فصيل عرين الأسود الشباب المسلح على الانخراط في المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي.وقال الفصيل الفلسطيني في بيان إن على الشباب المسلح أن ينخرط الآن في معركة المقاومة ويشتبك مع الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية.-(وكالات)