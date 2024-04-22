الثلاثاء 23 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الطفل "أمير فؤادي".. آخر العنقود الذي اغتاله الاحتلال في غزة

أمير عطية عيسى
أمير عطية عيسى
ضمن قائمة أسماء الشهداء "ليسوا أرقاما" قصة طفل صغير من غزة اغتالته الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة واغتالت معه طفولته وأحلامه.
هو أمير عطية عيسى، طفل من غزة في عمر الورود ومدلل أبويه كونه كان أصغر الأبناء "آخر العنقود".اضافة اعلان
اعتاد أمير أن يذهب مع والده إلى المسجد من أجل أداء الصلاة، وحفظ سورا قرآنية كاملة من القرآن الكريم رغم صغر سنه.
كانت والدته تناديه "أمير فؤادي"، وكان بدوره يثري سمعها بكلام جميل بعد كل وجبة تعدها ويقبّل يدها.
لكن فرحة عائلة الطفل أمير لم تدم بدخوله روضة أطفال بداية العام الدراسي ومرور عيد ميلاده الرابع، ففي الأول من ديسمبر/كانون الأول وخلال أول ساعة من انتهاء الهدنة قصفت طائرة إسرائيلية مدينة رفح جنوبي قطاع غزة فاستشهد أمير مع آخرين من جيرانه.
وكانت قناة الجزيرة قد عرضت أسماء شهداء غزة في الحرب الإسرائيلية على القطاع في أستوديو أخبارها تزامنا مع الليلة الأولى من شهر رمضان المبارك الماضي.

ويجمع خبراء ومراقبون على أن الأطفال هم ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي والتي خلفت آلاف الشهداء والجرحى، فضلا عن دمار هائل بالبنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ البشري.
وحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، فقد ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 34 ألفا و97 شهيدا، و76 ألفا و980 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عناصر حزب الله اللبناني

هجوم جوي مركب من حزب الله على مدينة عكا يصيب أهدافه بدقة

منذ8 ساعة
الأونروا تدين قرار إسرائيل منع وصول مساعدات

تقرير مستقل: إسرائيل لم تقدم أدلة عن اتهاماتها لموظفي الأونروا

منذ18 ساعة
قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن في الضفة

الاحتلال يطلق النار على سيارات الفلسطينيين ويصيب 3 بالخليل

منذ18 ساعة
مظاهرات تل أبيب المطالبة بإسقاط نتنياهو- (وكالات)

أهالي المحتجزين الإسرائيليين يتظاهرون أمام منزل نتنياهو ويلتقون غالانت

منذ18 ساعة
مقاتلان من حماس خلال تسليمهما امرأتين محتجزتين للصليب الأحمر-(وكالات)

حماس تدين تصريحات بلينكن وترفض تحميلها مسؤولية تعطيل الاتفاق

منذ19 ساعة
أحد جنود الاحتلال

بعد 200 يوم من الحرب.. فشل عسكري ذريع للاحتلال

منذ20 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
إيران

آخر أحداث الشرق الأوسط .. تحليل مقتضب

ترجمات | منذ24 ساعة
1713805507755368100

الخلاف بين أميركا وإسرائيل حول رفح مجرد إلهاء‏

ترجمات |22 نيسان 2024
يهود مناهضون للصهيونية يطالبون بوقف إطلاق النار فورًا في غزة - (المصدر)

‏لماذا يكرهوننا: معاداة الصهيونية في المجتمع اليهودي‏

ترجمات |21 نيسان 2024
1713622665141576300

ما الذي يجب أن يفعله نتنياهو لإعادة الرهائن الإسرائيليين؟

ترجمات |20 نيسان 2024
1713514273180354900

إسرائيل عالقة في غزة

ترجمات |19 نيسان 2024
مفاعل ديمونة

إعلام عبري يكشف حقيقة الأضرار بالضربة الإيرانية

ترجمات |18 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - أطفال غزة

أطفال غزة

المشاة في الأردن 22 نيسان 2024

hajjaj copy

قطعة ! 21 نيسان 2024

كاريكاتير حمزة حجاج -قطعة !

تلفزيون 20 نيسان 2024

hajjaj copy

سياحة وطفر 19 نيسان 2024

15 copy

تسهيلات 18 نيسان 2024

تسهيلات
 
 