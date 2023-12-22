الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

إعلام إسرائيلي: حزب الله هو من يحدد الوجهة في الشمال

"الطوفان" يغرقهم.. إسرائيليون: خائفون من الجبهة الشمالية ونريد الإخلاء (فيديو)

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إعلام إسرائيلي: الإسرائيليون خائفون.. حزب الله هو من يحدد الوجهة في الشمال
تحدّث رئيس مجلس مستوطنة "معالِه يوسف"، شمعون غواتا، عن خوف يعيشه المستوطنون في المنطقة، قائلاً إنّ "الجيش الإسرائيلي مُلزم بالعمل في الشمال أيضاً".  اضافة اعلان

وخلال مشاركته في جلسة في "كنيست" الاحتلال فيما يخصّ الوضع في الشمال، أضاف غواتا أنّ هناك مستوطنات "بقى المستوطنون فيها في المنازل، مع كل المدافع والقذائف، من دون روتين حياة ومن دون تعليم وعمل".

وأوضح أنّ "قرار حكومة الاحتلال كان بإخلاء مستوطنات تبعد عن الحدود لغاية 5 كلم. وقد تركت الجيش يقرر المستوطنات التي ينبغي إخلاؤها، فقرر إخلاء مستوطنات تبعد 3.5 كلم فقط عن الحدود".

وتابع غواتا: "لا يتحدث أحد من المؤسسة الأمنية والعسكرية إلى رؤساء السلطات في المنطقة بشأن عملية قوية ضد تهديد حزب الله على الحدود مع لبنان، كما أنّهم لا يتحدثون عن القضاء على قوات الرضوان مثلما تحدثوا عن القضاء على حماس". 


وأكّد أنّ المستوطنين "يشعرون بأنّهم ليسوا آمنين، وهم لا يريدون العودة إلى البيت بعدما حدث في غلاف غزة في 7 تشرين أول/أكتوبر الماضي". 

وبحسب قوله، فإنّ أحد التهديدات التي يخشاها المستوطنون هو "أنفاق يمكن أن تصل إلى إسرائيل". 

يأتي ذلك في وقتٍ تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله عملياتها ضد مواقع وحشود الاحتلال الإسرائيلي على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة. 

وقال مراسل "القناة الـ 13" في الشمال إنّ "حزب الله هو من يحدد وجهة الأمور في الشمال، متى يريد يرفع مستوى التوتر وإطلاق النار، ومتى يريد يخفض ذلك". 

وعلى وقع هذه العمليات بالتزامن مع عمليات المقاومة في غزة، جرى إجلاء نحو 125 ألف مستوطن إسرائيلي من مستوطنات الشمال والجنوب منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مستوطنة "كريات شمونة" أصبحت مدينة أشباح، ولا توصيف آخر للوضع في المستوطنات التي أُجلي معظم مستوطنيها.
بدوره، قال رئيس مجلس مستوطنة "المطلة" ديفيد أزولاي إنّ وجود "الجيش" الإسرائيلي داخل المستوطنة ليس حلاً ضد حزب الله، مؤكداً: "نحن محبطون".

أمّا رئيس المجلس الإقليمي للاحتلال في الجليل الأعلى غيورا زلتس، فانتقد سلوك حكومة الاحتلال في الشمال، وقال: "نحن نبقي على المفتاح بيد نصر الله (السيد حسن) وليس معنا، وهو يرفع ويخفف كما يراه مناسباً".

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