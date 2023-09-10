العاصفة دانيال تضرب ليبيا بقوة وتحدث خسائر

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تسببت العاصفة دانيال التي تضرب ليبيا قادمة من اليونان في وقوع خسائر مادية للسكان الليبيين، حيث وصلت سرعة رياح العاصفة إلى حوالى 70 كيلومترا في الساعة مع أمطار شديدة في اقتلاع عدد من الأشجار في منطقة سلوق جنوب مدينة بنغازي سقط بعضها على سيارات لسكان بالمنطقة كانت سيارتهم تحت هذه الأشجار، مما تسبب لبعضهم في خسائر مادية بسياراتهم.وأعلنت هيئة الإغاثة الليبية بالتنسيق مع قيادة الجيش الليبي في بنغازى بنقل وإجلاء 20 أسرة ليبية من سكان منطقة الفيروز ومنطقة الشاليهات في مدينة بنغازي ممن يقطنون مباشرة على ساحل البحر إلى عدد من المدارس في المدينة حيث تم توفير عدد من الأسرة والبطاطين والأغطية وأوانى الطعام داخل هذه المدارس تحسبا لأى طارئ بعد نقلهم وإخلائهم من منازلهم الواقعة على ساحل البحر مباشرة.كما تشكلت لجنة للإغاثة والطوارئ ومواجهة الكوارث الطبيعية بتنسيق من القوات المسلحة الليبية وبلدية بنغازي ومجموعة من الجهات المحلية مثل المستشفيات والمدارس ببنغازي، وتم وضع حالة الاستعداد على أهبها طيلة الأيام الثلاثة الحالية من أمس السبت وحتى مساء الاثنين.ومساعدة الأسر التي تم إخلاء منازلها إلى الانتقال إلى أماكن إيواء داخل مدرستى قرطبة وحسان بن ثابت ببنغازي وتوفير مدارس أخرى تحسبا لحدوث حالات إجلاء أكبر.وتحدث مؤسسات تطوعية في ليبيا عن وصول 20 أسرة ليبية إلى تلك المدارس التي أعدت لاستقبال الأسر النازحة من منازلها بسبب العاصفة دانيال.وفي وقت سابق أغلقت السلطات الليبية 4 موانئ نفطية لمدة 3 أيام بسبب العاصفة المتوقعة وهي رأس لانوف، والزويتينة، والبريقة، والسدرة، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.