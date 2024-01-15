الإثنين 15 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العتيبي رئيساً للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية

العتيبي رئيساً للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية
العتيبي رئيساً للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية
اختارت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية في جامعة الدول العربية، الدكتور لاحق بن غنام الروقي العتيبي رئيساً للاتحاد.
وجاء اختيار العتيبي بحسب بيان للجامعة اليوم الإثنين، بالاجماع خلال اجتماع لأعضاء الاتحاد الذي يضم 18 دولة عربية، ويعد الوحيد المعني بالتنمية العقارية والمسجل رسمياً في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابع لجامعة الدول العربية.اضافة اعلان
وأكد الدكتور العتيبي، أن الاتحاد بمجالسه ولجانه المتخصصة، سيعمل على تعزيز منظومة العمل العربي المشترك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص المعنية بالإنشاء والتعمير والتنمية العقارية في الدول العربية.
وقال إن الاتحاد بصدد الإعلان عن مجموعة مهمة من المبادرات في إطار جهوده لتعزيز العمل العربي المشترك. -(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
Untitled-1

"طوفان الأقصى" محطة فارقة بين فلسطينيي 48 والاحتلال

منذ3 ساعة
Untitled-1

بجيل جديد ومتنوع.. أنفاق غزة تفوق تقديرات الاحتلال

منذ3 ساعة
بايدن رفقة نتنياهو

مسؤول أميركي يتحدث عن تغير في موقف واشنطن من الحرب

منذ19 ساعة
مستوطنون يهاجمون قرية بورين ويروعون المواطنين ويحرقون مركبات

مستوطنون يهاجمون قرية بورين ويروعون المواطنين ويحرقون مركبات

منذ20 ساعة
إصابات في جيش الاحتلال الإسرائيلي

ربع إصابات جيش الاحتلال "المعلنة" بحالة خطرة

منذ21 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

الاحتلال يشرع بهدم منزل في مدينة قلقيلية (فيديو)

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

نجاة مؤقتة

ماهر أبو طير |اليوم

حرب واحدة في ساحات مختلفة

محمود الخطاطبة |اليوم

مجزرة غزة في الأمس تتكرر اليوم

حسني عايش |اليوم
سلامة الدرعاوي

فجوة بين التخطيط والتنفيذ

سلامة الدرعاوي |اليوم

الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية

معاذ وليد أبو دلو |اليوم

سكون داخلي غير مبرر

سميح المعايطة |اليوم

أميركا غارقة هنا

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات | منذ1 ساعة
غيرت فيلدرز حقق فوزاً غير متوقع في هولندا بعد حملته على "تسونامي اللجوء" - (المصدر)

كان على "أوروبا الجديدة" توقع قدوم اليمين المتطرف

ترجمات | منذ1 ساعة
بنيامين نتنياهو، في الوسط، مع عسكريين في شمال قطاع غزة، 25 كانون الأول (ديسمبر) – (من المصدر)

حديث إسرائيل عن توسيع الحرب إلى لبنان يثير قلق أميركا

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
أجهزة طرد مركزي في مرفق نووي إيراني - (أرشيفية)

إيران تسرع مساعيها لصنع القنبلة النووية

ترجمات |14 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

قضية جنوب أفريقيا ضد الإبادة الجماعية الإسرائيلية‏

ترجمات |13 كانون الثاني 2024
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات |12 كانون الثاني 2024
 