العتيبي رئيساً للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية

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اختارت الجمعية العمومية للاتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية في جامعة الدول العربية، الدكتور لاحق بن غنام الروقي العتيبي رئيساً للاتحاد.وجاء اختيار العتيبي بحسب بيان للجامعة اليوم الإثنين، بالاجماع خلال اجتماع لأعضاء الاتحاد الذي يضم 18 دولة عربية، ويعد الوحيد المعني بالتنمية العقارية والمسجل رسمياً في ملتقى الاتحادات العربية النوعية المتخصصة التابع لجامعة الدول العربية.وأكد الدكتور العتيبي، أن الاتحاد بمجالسه ولجانه المتخصصة، سيعمل على تعزيز منظومة العمل العربي المشترك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص المعنية بالإنشاء والتعمير والتنمية العقارية في الدول العربية.وقال إن الاتحاد بصدد الإعلان عن مجموعة مهمة من المبادرات في إطار جهوده لتعزيز العمل العربي المشترك. -(بترا)