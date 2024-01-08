"العدل الدولية".. الاحتلال يتخلى عن التجاهل ويختار الدفاع عن نفسه

نادية سعد الدين

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عمان- في الحرب العبثية الأعلى كلفة والأكثر أهدافاً التي يشنها الاحتلال ضد غزة، أثمان باهظة غير محسوبة سيدفعها الكيان الصهيوني ليس فقط لناحية خروجه من عدوانه بوفاض خالٍ، بل أيضاً لجهة المثول لأول مرة بتاريخه أمام محكمة العدل الدولية، في سابقة قانونية وازنة عند صدور حكم بحقه إن لم يتلزم به فإنه لا محالة سيضر بسمعته الدولية التي تأثرت كثيراً أصلا جراء عنفه الهمجي على القطاع.ويسود قلق كبير داخل الكيان المُحتل من محاذير المثول أمام "العدل الدولية"؛ وهي خطوة لم يعتد عليها أبداً رغم سجله الأسود الحافل بجرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين والعرب، والتي تشكل عنوان القضية المرفوعة من قبل جنوب أفريقيا ضده، وسط "هبوط" واضح بتأييد الشارع الإسرائيلي لرئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، تبرزه استطلاعات الرأي العام الداخلية، مردفة بمطالب رحيله.المتطرف "نتنياهو"، الذي يسير "معصوب العينين" وراء تياره اليميني المتطرف لحماية مستقبله السياسي المُوشك على النهاية، يصر على خوض حرب فشل في تحقيق أهدافها رغم دخولها شهرها الرابع، وسط تكلفة اقتصادية قياسية ناهزت 60 مليار دولار، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بما يجعله يسعى للتقليل من أهمية خطوة المثول أمام المحكمة الدولية، فرغم أن أحكامها نهائية وملزمة وغير قابلة للطعن، فليست هناك أي وسيلة لتنفيذها.ومن الطريف أن الكيان الصهيوني وقع على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تلزم جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها. إلا أن الاحتلال وصف اتهام إخلاله بالاتفاقية بأنه "سخيف" و"لا أساس له"، ولكن حكومة الحرب تخلت عن تجاهلها للقضاء الدولي وأكدت بأنها ستدافع عن نفسها أمام المحكمة.ولربما يجعل من الصعب على الكيان الصهيوني أن يتجاهل أي نتيجة سلبية تصدر عن محكمة العدل الدولية، لاسيما وأنه قد اختار الدفاع عن نفسه أمامها، ولكن بعيداً عن مسألة امتثاله لأي أمر من المحكمة لوقف حربه ضد غزة باعتبارها إبادة جماعية؛ فإن الضرر الذي سيلحق بسمعته نتيجة الحكم سيكون كبيراً، وقد يؤدي على الأقل إلى تعديل حملته العسكرية.يأتي ذلك على وقع تضاؤل الدعم العالمي للاحتلال؛ إلا أن قصفه الجوي والمدفعي الكثيف لا يهدأ ضد غزة التي تحولت لمدينة خيام، تحت وطأة ظروف قاسية بدون غذاء ومأوى ومياه، وحقائق صادمة تتكشف يومياً عن القطاع المثقل بآلامه وأوجاعه.فطبقاً لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)؛ فإن ما لايقل عن 10 أطفال يفقدون سيقانهم كل يوم، وأن "1000 طفل في غزة فقدوا إحدى ساقيهم أو كلتيهما" منذ بداية عدوان الاحتلال.ونتيجة سلسلة غارات الاحتلال الكثيفة، فقد ارتقى 73 شهيداً و99 جريحاً خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة؛ مما أدى لارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين إلى أكثر من 23 ألفاً وأكثر من 60 ألف جريح، منذ السابع من تشرين الأول (اكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.وقد طال عدوان الاحتلال مختلف أنحاء القطاع؛ فاستهدفت طائراته الحربية منازل مأهولة بالمدنيين ودمرتها فوق رؤوس ساكنيها في دير البلح ومحيطها، ما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.وفي عودة لمحكمة العدل الدولية؛ فمن المقرر أن تعقد الجلسات يومي 11 و12 من الشهر الحالي، للنظر في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها الكيان المُحتل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حرب غزة، وتطالب بوقف عاجل لحملته العسكرية.وتقول جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن أفعال الاحتلال الإسرائيلي وقتل الفلسطينيين "تعتبر ذات طابع إبادة جماعية، لأنها ترتكب بالقصد المحدد المطلوب" لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من القومية الفلسطينية الأوسع والمجموعة العرقية والإثنية.كما تشير الدعوى إلى أن سلوك الاحتلال الإسرائيلي، "من خلال أجهزة الدولة ووكلاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات التي تعمل بناء على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها"، يشكل انتهاكاً لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.ويعد طلب جنوب أفريقيا من المحكمة العالمية الإشارة إلى تدابير مؤقتة من أجل حماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية ستستغرق عدة سنوات لتنتهي، ويُقصد من التدابير المؤقتة نوع من الأوامر التقييدية لمنع تفاقم النزاع في أثناء نظر المحكمة في القضية بأكملها.وغالباً، يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.وبالنسبة للتدابير المؤقتة، فإن المحكمة تحتاج فقط أولا أن تحدد ما إذا كانت لها الولاية القضائية، وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، حيث لا يتطلب الأمر بالضرورة أن تتخذ بعد ذلك التدابير نفسها التي يطلبها صاحب الدعوى.وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر الاحتلال الإسرائيلي بتعليق عملياته العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.وإذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئياً، فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.وستتاح للاحتلال الإسرائيلي بعد ذلك فرصة أخرى للدفع بأن المحكمة ليست لديها أسس قانونية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض المبدئي، مما يمكنه فقط الاعتراض على نواحي الاختصاص القضائي، وإذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، يمكن للقضاة في نهاية المطاف النظر في القضية خلال المزيد من الجلسات العلنية، بينما ليس من غير المألوف أن تمر عدة سنوات بين الدعوى الأولية والجلسة الفعلية للنظر في موضوع القضية.