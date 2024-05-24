 
الجمعة 24 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العدل الدولية تبت بطلب لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

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محكمة العدل الدولية

تصدر محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة، قرارها بشأن العدوان الإسرائيلي على رفح وغزة، بناءً على طلب تقدمت به جنوب أفريقيا مؤخرًا "للتعديل والإشارة إلى التدابير المؤقتة" في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

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ومن المقرر، أن تعقد جلسة بعد ظهر اليوم في قصر السلام في مدينة لاهاي بهولندا، يتلي خلالها رئيس المحكمة القاضي نواف سلام، أمر المحكمة.


وفي الأسبوع الماضي، عقدت المحكمة جلسات الاستماع، طلبت فيها جنوب أفريقيا أن تأمر المحكمة إسرائيل وقف عملياتها العسكرية في قطاع غزة، ورفح، والانسحاب من معبر رفح كذلك الانسحاب على الفور وبشكل كامل وغير مشروط من قطاع غزة.


وطلبت جنوب أفريقيا أيضًا أن تأمر المحكمة إسرائيل باتخاذ جميع التدابير الفعالة لضمان وتسهيل ذلك، والوصول دون عوائق إلى غزة لمسؤولي الأمم المتحدة وغيرهم من المسؤولين المشاركين بتقديم العون والمساعدة الإنسانية لسكان غزة، وكذلك بعثات تقصي الحقائق، والهيئات المكلفة دوليًا و/أو المسؤولين، والمحققين، والصحفيين، من أجل تقييم وتسجيل الظروف على أرض الواقع في غزة وتمكين الحفاظ على الأدلة والاحتفاظ بها بشكل فعال؛ وضمان أن جيشها لا يعمل على منع هذا الوصول أو التوفير أو الحفظ أو الاحتفاظ".


كما طالبت، أن تأمر المحكمة إسرائيل بـ"تقديم تقرير مفتوح إلى المحكمة (أ) عن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذه التدابير المؤقتة خلال أسبوع واحد من تاريخ هذا الأمر؛ و(ب) على الجميع التدابير المتخذة لتنفيذ جميع التدابير التحفظية السابقة التي أشارت إليها المحكمة خلال شهر واحد من تاريخ هذا الأمر".

 

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