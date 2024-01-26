العدل الدولية تصدر اليوم قراراً بشأن التدابير المؤقتة للحرب على غزة

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تتخذ محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، قراراً بشأن "التدابير المؤقتة" التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل لوقف حرب الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.وحسب بيان صحفي، ذكرت المحكمة، أنها ستعقد جلسة علنية ظهر اليوم بتوقيت هولندا، حيث ستقرأ خلالها رئيسة المحكمة القاضية، جون دوناهيو قرار المحكمة.وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت قضية ضد إسرائيل، في 29 كانون الأول بشأن "ارتكاب إسرائيل انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة".وطلبت أيضاً من المحكمة إصدار تدابير مؤقتة لمنع وقوع المزيد من الضرر لحقوق الفلسطينيين وضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية.يذكر، أن "التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.