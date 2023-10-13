العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة دمر 90 مدرسة و18 مسجدا وكنيسة

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كشف تقرير أممي عن الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة دمر 752 مبنى سكنيا وغير سكني، تضم 2,835 وحدة سكنية، فيما تعرضت 1,791 وحدة سكنية أخرى لأضرار لا يمكن إصلاحها وأصبحت غير صالحة للسكن.وذكرت الأمم المتحدة في تقريرها، أن ما لا يقل عن 90 منشأة تعليمية، تشمل المباني الإضافية، تعرضت للقصف والأضرار بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة.كما استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، العديد من المساجد والكنائس، كما تعرضت مرافق المياه والصرف الصحي للقصف.وحسب التقرير الأممي فإنه ومنذ بدء "طوفان الأقصى"، تضررت ست آبار مياه وثلاث محطات لضخ المياه وخزان مياه ومحطة تحلية واحدة تخدم أكثر من مليون و100 ألف شخص بسبب الغارات الجوية.وأشار التقرير إلى أن "الأونروا" تستضيف 270,374 في 102 مبنى تعمل كملاجئ مخصصة للطوارئ، بالإضافة إلى ذلك، لجأ 26,984 نازحا إلى 29 مدرسة تابعة للسلطة الفلسطينية، بينما تشير التقديرات إلى أن حوالي 153 ألف نازح، دمرت منازلهم أو تضررت، أو غادروها بسبب الخوف، يقيمون مع أقاربهم وجيرانهم.