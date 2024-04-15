الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

العدوان على غزة ضاعف ديون إسرائيل

قوات وآليات من الاحتلال خلال الانسحاب من جنوب قطاع غزة.-(وكالات)
قوات وآليات من الاحتلال خلال الانسحاب من جنوب قطاع غزة.-(وكالات)

ارتفعت ديون إسرائيل العام الماضي بنسبة 200 بالمئة حسب ما أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير اليوم الاثنين.


وبحسب القناة 12، قالت الوزارة في تقريرها إن إسرائيل سجلت العام الماضي ديونا بلغت 43 مليار دولار من بينها 22 مليار دولار منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في تشرين الأول الماضي.

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وبلغ إجمالي الدين 62.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل لعام 2023، ارتفاعا من 60.5 بالمئة عام 2022 بسبب ارتفاع الإنفاق الحربي، ومن المتوقع أن يصل إلى 67 بالمئة عام 2024.


وقال المحاسب العام الإسرائيلي، يالي روتنبرغ، إن العام الماضي كان مليئا بالتحديات واستلزم زيادة حادة في احتياجات التمويل، وتطلب تعديلات تكتيكية وإستراتيجية في خطة الحكومة للاقتراض. --(بترا)

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