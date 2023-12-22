الجمعة 22 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العدوان على غزة.. من بين الأكثر دموية وتدميرا في التاريخ

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شبان ومسعفون يحاولون إخراج الجرحى وجثث الشهداء من تحت الأنقاض في القطاع.-(وكالات)
عواصم-  قال خبراء إن العدوان العسكري الصهيوني على قطاع غزة يعد الآن من بين أكثر الحملات دموية وتدميرا في التاريخ، وما أحدثه العدوان على غزة يفوق الدمار الذي أحدثه قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية.اضافة اعلان
وبعد أكثر من شهرين بقليل، أحدث العدوان على غزة قدرا من الدمار أكبر من تدمير حلب السورية بين عامي 2012 و2016، أو ماريوبول في أوكرانيا، أو -بشكل متناسب- قصف الحلفاء لألمانيا في الحرب العالمية الثانية، وفقا لتقرير وكالة أسوشيتد برس.
وبحسب التقرير، فإن الاحتلال قتل في عدوانه على قطاع غزة مدنيين أكثر مما قتله التحالف الذي قادته الولايات المتحدة في حملته التي استمرت 3 سنوات ضد تنظيم "داعش".
وأدى القصف الصهيوني العنيف إلى تدمير أكثر من ثلثي المباني في شمال غزة وربع المباني في المنطقة الجنوبية من خان يونس، وفقا لتحليل بيانات القمر الصناعي "كوبرنيكوس سنتينل-1" الذي أجراه الخبيران في رسم خرائط الأضرار أثناء الحرب كوري شير من مركز الدراسات العليا في جامعة مدينة نيويورك، وجامون فان دن هوك من جامعة ولاية أوريغون.
وقال الخبيران إن نسبة المباني المتضررة في منطقة خان يونس تضاعفت تقريبا خلال الأسبوعين الأولين فقط من العدوان جنوبي غزة.
ويشمل ذلك عشرات الآلاف من المنازل في أنحاء غزة، بالإضافة إلى المدارس والمستشفيات والمساجد والمتاجر.
ويقول مراقبو الأمم المتحدة إن نحو 70 % من المباني المدرسية في أنحاء غزة تضررت. وكان ما لا يقل عن 56 مدرسة متضررة بمثابة ملاجئ للمدنيين النازحين. وقال المراقبون إن الغارات دمرت 110 مساجد و3 كنائس.
ومن خلال شظايا الانفجار التي تم العثور عليها في الموقع وتحليل لقطات الغارة، فإن الخبراء واثقون من أن الغالبية العظمى من القنابل التي أسقطت على غزة هي أميركية الصنع. ويقولون إن الأسلحة تشمل 2000 رطل (900 كيلوغرام) من الصواريخ "خارقة التحصينات" التي قتلت المئات في المناطق المكتظة بالسكان.
ورغم تجاوز عدد شهداء العدوان على غزة 20 ألف شهيد معظمهم من النساء والأطفال، ودعوات المجتمع الدولي المتكررة إلى وقف إطلاق النار، فإن الاحتلال يصر على المضي قدما قائلا إنه يريد تدمير القدرات العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وتواصل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بهدوء توريد الأسلحة إلى الكيان الصهيوني. لكن في الأسبوع الماضي، اعترف الرئيس الأميركي علنا بأن الاحتلال يفقد الشرعية الدولية بسبب ما أسماه "قصفه العشوائي".
ونقلت "نيويورك تايمز" عن مصادر أن واشنطن أرسلت للاحتلال منذ تشرين الأول (اكتوبر) الماضي أكثر من 5 آلاف ذخيرة "إم كي-84" التي يبلغ وزنها 2000 رطل، مشيرة إلى أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) زادت الشحنات المرسلة إلى الاحتلال من القنابل الصغيرة الأكثر ملاءمة للمناطق الحضرية مثل غزة.-(وكالات)
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