العدوان لطلبة الجامعة الأردنية: النشاطات اللامنهجية تسهم بصقل الشخصية وفتح الفرص

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عمان-الغد- "ركزت خلال دراستها على النشاطات اللامنهجية، فشاركت في فعاليات لمختلف المؤسسات التي كانت تعنى بالشباب وتقدم لهم الرعاية والمهارات المطلوبة للحياة والتعامل مع سوق العمل، وهذا كان من أفضل الأمور التي ساعدتها في الحياة، وبإيجاد فرصة عمل جيدة".المحامية في البنك الأردني الكويتي لبنى العدوان، خريجة كلية الحقوق، قالت لطلبة الجامعة الأردنية، التي تخرجت فيها: "إنها سعيدة بوجودها بينهم، وشعورها بطاقتهم الإيجابية مرة أخرى، واستعادت ذكرياتها في الجامعة، وكيف استفادت من النشاطات اللامنهجية"، داعية الطلاب إلى التركيز على هذه النشاطات، في سعيهم لاكتساب مهارات العمل والحياة، والتواصل مع الآخرين.العدوان قالت للطلبة خلال جلسة برنامج إسال الخبير المالي والبنكي، الذي تنفذه مؤسسة "إنجاز" بالتعاون مع البنك الأردني الكويتي: "إنها تمنت لو حصلت على توجيه أدق وأوضح للمسارات المستقبلية المتاحة التي تنتظرها في المستقبل في مجال دراستها عندما كانت واحدة من طلبة الجامعه الأردنية. مؤكدة، أهمية هذه الجلسات بالنسبة للطلبة لزيادة معرفتهم بالمجالات المستقبلية المتاحة لهم ولمساعدتهم في تحقيق أهدافهم المستقبلية.العدوان التي درست الحقوق، أثناء الجامعة كانت تشارك في النشاطات لمؤسسات مثل "إنجاز"، مؤكدة أن هذه النشاطات، تصقل الشخصية وتحفز الرؤية لدى الطلبة وتؤهلهم بشكل أفضل لسوق العمل.وبينت العدوان، أنها بعد التفكير قررت إدماج رغبتها بالعمل في القطاع المالي، بالتوازي مع شهادتها في القانون، لذا عملت في قطاع البنوك، مؤكدة أهمية بيئة العمل، بأن تكون مناسبة ومريحة للموظف، حتى يتمكن من إخراج طاقاته، وأشارت إلى أنها منذ العام 2019، تعمل في البنك الأردني الكويتي وهي سعيدة في هذا العمل، خصوصا أنه من البنوك الرائدة التي تدعم المرأة في جميع المجالات ويحرص على توفير فرص عمل بنسب عاليه لهن ضمن بيئة عمل محفزة للإنتاج.وذكرت العدوان، أنها دخلت البنك محامية حديثة التخرج ثم أثبتت نفسها، بعدما أصبحت محامية مزاولة للمهنة العام 2018، وخلال 4 سنوات فقط، أصبحت محامية أولى في الدائرة القانونية للبنك الأردني الكويتي، إذ وجدت في البنك ما تبحث عنه في المؤسسات الأخرى التي عملت بها سابقا.وتحدثت العدوان عن البنك الأردني الكويتي، أنه تأسس العام 1976، وفي العام 1985، شغل أول صراف آلي في المملكة، ثم في العام ،1995 أسس الفرع الأول له في فلسطين، ثم في العام 2000، أطلق أول بنك يعمل عن طريق الأونلاين، إلى أن أسس البنك شركة للتأجير التمويلي العام 2011، وبعدها بـ4 سنوات وتحديدا، العام 2015، أطلق البنك أول صراف آلي تفاعلي يتيح للمستخدمين فرصة التحدث مع مركز خدمة العملاء على مدار 24 ساعة، مؤكدة أن البنك الأردني الكويتي، بنك عريق ومن المؤسسات المالية والمصرفية التي لها وزن في السوق.سألت العدوان الطلبة خلال الجلسة، عن وجود خطة لديهم، وقالت لهم: "إنها كانت تتطوع خلال فترة الجامعة، ومن حولها كانوا يقللون من قيمة هذا التطوع، ولكنها استفادت منه، وصقلت شخصيتها، وهذا ما ساعدها على إيجاد العمل".وبينت للطلبة، ضرورة التوفيق بين القدرات الشخصية والمسارات المهنية، مع إدراك القدرة الشخصية والمسارات المهنية المتاحة ومعرفة احتياجات سوق العمل، فإدراك القدرات مهم حتى يتمكن الشخص من الإبداع.وأشارت العدوان إلى أهمية الصراحة مع النفس، ومعرفة القدرات، وما يناسب الشخص، والتعب في العمل والرغبة في التطور، والبحث دائما عن النصيحة، مؤكدة أن العمل متوفر في الأردن في شتى المجالات، والبطالة إحدى المشاكل التي تواجهه، تتلخص بعدم قدرته على البحث، لكن على الشخص معرفة ماذا يحتاج السوق.وحول كيفية النجاح في سوق العمل، أكدت العدوان أن ذلك يتطلب تطوير الذات والمثابرة على تحقيق الأهداف، إضافة إلى القدرة على التكيف مع المحيط، "احتوي الآخرين واستوعب الناس مع إدراك أن المشاكل موجودة، وأهمية حل المشاكل التي تواجهك في العمل"، علما بأن تحديد المشاكل والصعوبات تختلف من شخص إلى آخر.وذكرت العدوان، ضرورة تحديد المشاكل من أجل حلها وهذا ما يساعد على التميز، وضع لنفسك أهدافا وسر باتجاه تحقيقها، وهذا يتطلب التغلب على التحديات والمعوقات، والتكيف المهني السليم، إضافة إلى المرونة في التعامل مع الأشخاص والمشكلات على حد سواء.وبينت، أن الفرص متاحة لمن يبحث عنها، وعلى الموظف الحصول على دورات لتحسين وضعه، وبذل الجهد، وإثبات القدرة على العطاء، ومواكبة التطور في جميع المجالات، ولا سيما، أن عملك يبرزك ويميزك أمام الآخرين.وتحدثت العدوان عن ميزة العمل في البنوك، الذي يشتمل على تدرجات وظيفية عالية عدة، إضافة إلى الأمان الوظيفي، والمجال الكبير للتخصص الدقيق، ما يشكل خبرة ممتازة لدى الموظفين.وفي نهاية الجلسة، نصحت العدوان الطلبة بحضور فعاليات الأيام الوظيفية، لأنها تساعدهم على إيجاد العمل في المؤسسات المختلفة، مع حضور الفعاليات المختلفة، لإنشاء وتشبيك العلاقات، وهو أمر يساعد مستقبلا، ويساعد بتكوين خبرات متعددة، والاعتماد على الذات، وعدم انتظار شيء من أي أحد، إضافة إلى بناء سيرة ذاتية جيدة، يسهم بلفت الانتباه إلى مهارات الشخص.يذكر أن برنامج اسأل الخبير المالي والبنكي يتم تنفيذه في الجامعات ضمن تعاون بين مؤسسة إنجاز والبنك الأردني الكويتي، ويتضمن البرنامج جلسات حوارية تفاعلية بين الطلبة ومجموعة من أصحاب الخبرة في البنك الأردني الكويتي لتعريف الشباب بفرص العمل الجديدة التي يتضمنها هذا القطاع، والإجابة عن استفساراتهم، كما يشارك هؤلاء الخبراء قصص نجاحهم ومراحل تطورهم الوظيفي مع الطلبة، مما يسهم في توعيتهم مهنيًا ويصقل مهاراتهم، ويساعدهم في اختياراتهم المستقبلية بما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم ورغباتهم.