العراق: السوداني يشبّه مكافحة المخدرات بـ«الحرب على الإرهاب»

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن «آفة المخدرات» تنامت بشكل غير مسبوق في العقدين الأخيرين، وإن مكافحتها «تماثل الحرب ضد الإرهاب»، فيما طلب من رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام ضد المدانين بجرائم على صلة بهذا الملف.

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وجاءت تصريحات السوداني خلال كلمة ألقاها، أمس السبت، في المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، عقدته وزارة الداخلية العراقية لبحث «المخاطر الجسيمة لهذه الآفة على الفرد والمجتمع وآليات معالجتها».



وتشير إحصاءات منسوبة إلى وزارة الداخلية العراقية حول حجم المخدرات في العراق خلال 2023، إلى وجود أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة خلف قضبان السجون، وأن نحو 50 في المائة من الشباب يتعاطون المخدرات بطريقة وأخرى، إلى جانب 121 متاجراً أجنبياً في السجون العراقية. وكالات