الأحد 10 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العراق: السوداني يشبّه مكافحة المخدرات بـ«الحرب على الإرهاب»

446072
رئيس الوزراء العراقي

قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إن «آفة المخدرات» تنامت بشكل غير مسبوق في العقدين الأخيرين، وإن مكافحتها «تماثل الحرب ضد الإرهاب»، فيما طلب من رئيس الجمهورية المصادقة على أحكام الإعدام ضد المدانين بجرائم على صلة بهذا الملف.

اضافة اعلان


وجاءت تصريحات السوداني خلال كلمة ألقاها، أمس السبت، في المؤتمر السنوي لمكافحة المخدرات، عقدته وزارة الداخلية العراقية لبحث «المخاطر الجسيمة لهذه الآفة على الفرد والمجتمع وآليات معالجتها».


وتشير إحصاءات منسوبة إلى وزارة الداخلية العراقية حول حجم المخدرات في العراق خلال 2023، إلى وجود أكثر من 17 ألف متهم بالحيازة خلف قضبان السجون، وأن نحو 50 في المائة من الشباب يتعاطون المخدرات بطريقة وأخرى، إلى جانب 121 متاجراً أجنبياً في السجون العراقية. وكالات 

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
6574f42f4c59b75bae6cb586

شركات النقل الهنغارية تبدأ احتجاجات على الحدود مع أوكرانيا

منذ 46 دقيقة
6574e49b4c59b75bae6cb575

مظاهرات مؤيدة لفلسطين في نيويورك

منذ1 ساعة
6574c5774c59b75bbd617a4c

هولندا ترفض ملاحقة مسؤول بتهمة إهانة المغاربة

منذ3 ساعة
368337

بيان صادر عن حركة حماس

منذ3 ساعة
نتنياهو وبايدن

إعلام إسرائيلي: نتنياهو أبلغ بايدن أن المعارك في خان يونس ستستمر شهرا إضافيا

منذ5 ساعة
فلسطينيون في رفح بقطاع غزة بعضهم يحتمي وعائلته بخيمة وبعضهم يعيش بالعراء - (وكالات)

نازية الاحتلال تتفشى بكل بقعة من فلسطين

منذ5 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

حرب تختلف عن سابقاتها

ماهر أبو طير |اليوم

في عامها الـ75.. حقوق الإنسان تكشف أزمة الذين يدعون حراستها

أحمد عوض |اليوم
سلامة الدرعاوي

تحديات "موازنة" 2024

سلامة الدرعاوي |اليوم

مقاومة أم حماس؟

نضال المجالي |اليوم

ثورة كروية

خالد خطاطبة |اليوم
ترجمات
بقايا أشجار متفحمة بعد حريق غابة قرب مدينة ملولة في تونس، 26 تموز (يوليو) 2023 - (المصدر)

قمة المناخ 28: أوروبا وشمال إفريقيا.. مصيران متشابكان

ترجمات | منذ6 ساعة
مسيرات مساندة للقضية الفلسطينية في واشنطن، الولايات المتحدة - (المصدر)

اتّساع هوة الانقسام حول فلسطين

ترجمات | منذ7 ساعة
إحياء ذكرى جنود أوكرانيين سقطوا في المعارك الأخيرة، كييف، 2023 - (المصدر)

إعادة تعريف معنى النجاح في أوكرانيا

ترجمات |08 كانون الأول 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن أثناء مؤتمر صحفي في العاصمة الفيتنامية، هانوي - (أرشيفية)

مصادر القوة الأميركية: سياسة خارجية لعالم متغير (2-2)

ترجمات |06 كانون الأول 2023
دبابات قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

هل توجد طريقة للخروج من غزة؟

ترجمات |04 كانون الأول 2023
مستوطنون يعتدون على فلسطينيين بحراسة جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

عنف المتطرفين اليهود في الضفة الغربية قد يؤدي إلى فتح جبهة ثانية

ترجمات |04 كانون الأول 2023
 