العراق: نحذر من اندلاع صراع إقليمي إذا استؤنفت الحرب في غزة

قال فرهاد علاء الدين، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للشؤون الخارجية، إن العراق يعتقد أن المنطقة قد تشهد صراعاً إقليمياً‭‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬ ما لم تتحول الهدنة الحالية في غزة إلى وقف دائم لإطلاق النار.





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وقال مستشار رئيس الوزراء العراقي إن المنطقة برمتها مقبلة على صراع مدمر قد يشمل الجميع، ولا يُعرف مدى توسعه أو كيفية السيطرة عليه وإيقافه.



وقال في حديث مع وكالة "رويترز" إن لهذا السبب يرى العراق أن أي وقف لإطلاق النار في الصراع مفيد ومهم في هذه المرحلة للشعب الفلسطيني أولاً ولجميع دول المنطقة بما في ذلك العراق. وكالات





