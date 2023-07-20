العراق يطرد السفيرة السويدية ويعيد القائم بالأعمال من سفارته في ستوكهولم

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عواصم - أعلن المتحدث باسم الحكومة العراقية باسم العوادي أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه للطلب من السفيرة السويدية في بغداد بمغادرة الأراضي العراقية، كما وجه وزارة الخارجية بسحب القائم بالأعمال العراقي من سفارة بغداد في ستوكهولم.كما أعلن العوادي توقيف 20 متظاهرا على خلفية حرق السفارة السويدية في بغداد فجر أمس خلال تظاهرة نظمها مناصرون لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر احتجاجا على تجمع في ستوكهولم أمام السفارة العراقية أحرق خلاله شخصان نسخة من المصحف الشريف أحدهما لاجئ عراقي في السويد.وبعد ساعات على بدء التظاهرة، فرقت القوات الأمنية المحتجين وعاد الهدوء صباح أمس إلى المكان واستؤنفت حركة السير، لكن أغلق الطريق الضيق المؤدي إلى السفارة.وجددت الحكومة العراقية التأكيد على "الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها".إلى ذلك أعلنت السفارة السويدية بالعراق، ظهر أمس إغلاق أبوابها أمام الزائرين في ضوء ما جرى، ولفتت في إشعار على موقعها الإلكتروني إلى عدم قدرتها على تقديم خدمات تسليم جوازات السفر أو إصدار وثائق سفر للطوارئ.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قال أمس إن أفراد طاقم السفارة السويدية في بغداد في أمان، مضيفا أن اجتماعا طارئا عقد لبحث حادثة السفارة، مؤكدا أن العراق تحدث مع السويد، أول من أمس للتحذير من التداعيات الخطيرة للتجمع أمام السفارة العراقية.ورغم أن الصحاف أكد أن وزارة الخارجية العراقية تدين وبأشد العبارات حادثة إحراق مبنى سفارة مملكة السويد فجر أمس في بغداد، الا أنه أكد أن هذه الحادثة تأتي في سياق متصاعد بعدما كان شخص توعد عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بتكرار فعل حرق المصحف وهو خطوة استفزازية لنحو ملياري مسلم حول العالم.وشدد على أن الحكومة العراقية أوعزت بفتح تحقيق عاجل في حادثة إحراق السفارة ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل وفق القانون، مؤكدا التزام العراق باتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات بين الدول.من جهته أشار إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين الذي كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره السويدي للمخاطر التي ينطوي عليها فعل حرق المصحف، مضيفا أن القرآن الكريم في قلوب وعقول أكثر من ملياري مسلم حول العالم.وقال أن فعل حرق السفارة لن يمر هادئا في إجراءات الحكومة العراقية، وقد أولى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، اهتماما كبيرا به.ودعا حسين السلطات السويدية إلى احترام مشاعر المسلمين وعدم ازدراء رموز الإسلام، مؤكدا أنه لا بد من الوقوف للحد من هذه الأفعال.وقال أن العمل يجري حاليا على تأمين محيط السفارة بشكل كامل. مضيفا أن طاقم السفارة بأمن وبصحة جيدة وتتابع دائرة المراسم في وزارة الخارجية أوضاع الدبلوماسيين السويديين.من جهته أكد وزير الخارجية السويدي لنظيره العراقي أنه يرفض ويدين أي عمل يستفز المسلمين، لكن المسؤولين السويديين يؤكدون أن المرجعيات القانونية لا يمكن أن تحد من حرية التعبير والتظاهر.وأضاف أن ردنا هو أن حرية فرد واحد في السويد تتعارض مع مشاعر ملياري مسلم حول العالم، ولا بد أن يكون هناك تقدير طارئ للمصالح الإنسانية.وكان مئات المحتجين اقتحموا السفارة السويدية، حيث تسلقوا أسوارها وأشعلوا فيها النيران، فجر أمس، وأظهرت سلسلة من المقاطع المصورة نشرت أمس على تطبيق "تلغرام" تجمع أشخاص حول السفارة في حوالى الساعة الواحدة من فجر أمس وترديدهم هتافات منددة بحرق المصحف وهتفوا "نعم، نعم للقرآن".وندد المتظاهرون بقرار السلطات السويدية السماح لمظاهرة أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، يجري خلالها حرق نسخة من المصحف الشريف.وأظهرت مقاطع مصورة في وقت لاحق دخانا يتصاعد من مبنى داخل مجمع السفارة ومحتجين يقفون على سطحه.ويأتي الهجوم على السفارة السويدية في بغداد بعد سماح الشرطة السويدية بتنظيم تجمع أمام السفارة العراقية في ستوكهولم، حرق خلاله المنظم وهو لاجيء عراقي يدعى وسلوان موميكا حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي أمس.وكان هذا اللاجيء أحرق في 28 الشهر الماضي صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في ستوكهولم يوم عيد الأضحى.وكان المكتب الصحفي لوزارة الخارجية السويدية قال إن السلطات العراقية تتحمل مسؤولية حماية البعثات والموظفين الدبلوماسيين.وبررت الشرطة السويدية أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كتب دينية، بل على أساس إقامة تجمع عام سيتم التعبير خلاله عن "رأي" بموجب الحق الدستوري في حرية التجمع.وتكررت عملية إحراق المصحف الشريف في السويد التي يعيش فيها أكثر من 600 ألف مسلم. ففي 21 كانون الثاني (يناير) الماضي، أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من المصحف قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وسط حماية من الشرطة.وأثارت الحادثتان موجة غضب واحتجاجات عربية وإسلامية، بموازاة دعوات إلى مقاطعة المنتجات السويدية.-(وكالات)