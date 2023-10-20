الجمعة 20 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

العفو الدولية: يجب التحرك لمنع تحول غزة إلى مقبرة ضخمة

آثار القصف الوحشي الذي خلفه طيران الاحتلال في غزة - (وكالات)
آثار القصف الوحشي الذي خلفه طيران الاحتلال في غزة - (وكالات)
 ذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير نشرته الجمعة، أن عائلات بأكملها استشهدت في غزة بقصف للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها وثقت أدلة دامغة على جرائم حرب.اضافة اعلان
وأكدت المنظمة أنها “وثقت الهجمات الإسرائيلية غير القانونية، ومنها هجمات عشوائية تسببت في خسائر كبيرة بين المدنيين”.
وأضافت مأنه “يجب التحقيق في هجمات إسرائيل على غزة باعتبارها جرائم حرب”.
وأردفت أن “نتائج تحقق المنظمة من الهجمات الإسرائيلية خلصت إلى أن إسرائيل انتهكت القانون الإنساني الدولي، ولم تتخذ الاحتياطات الممكنة لتجنب المدنيين، وفشلت في التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية”.
وأوضحت أن “القوات الإسرائيلية أظهرت استهتارا صادما بأرواح المدنيين ودمرت البنى التحتية، كما أن نتائج التحقيق في خمس هجمات إسرائيلية كشفت أن المنظمة لم تجد أي دليل على وجود مقاتلين أو أهداف عسكرية في موقع الهجمات”.
وشددت: “الحصار الإسرائيلي غير القانوني حول غزة إلى أكبر سجن مفتوح في العالم، ويتعين على المجتمع الدولي التحرك فورا لمنع تحول غزة إلى مقبرة ضخمة، كما يجب على حلفاء إسرائيل أن يفرضوا فورا حظرا شاملا على الأسلحة نظرا لارتكابها انتهاكات خطيرة بموجب القانون الدولي”.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية على الحدود

حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية على الحدود

منذ 7 دقيقة
قصف الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة -(وكالات)

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 4100 شهيدا

منذ 16 دقيقة
قالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

وزيرة الخارجية الكندية: قتل وتهجير الفلسطينيين مأساة وينبغي احترام القانون الدولي

منذ1 ساعة
1697811319362516500

الضفة الغربية جبهة ثالثة مرشحة لاشتعال شامل بوجه الاحتلال

منذ1 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن

على وقع مطالبة بايدن لـ"الكونغرس" بضمان تفوق إسرائيل.. الهجمات تتوالى على أهداف أميركية

منذ1 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الغرب يتحدث بلسانين.. ينتقد فعلا هنا ويثني على الفعل ذاته هناك

منذ1 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1697748412762196800

التحدي الذي تطرحه حرب المدن في غزة: الدروس المستفادة من الموصل والرقة

ترجمات | منذ2 ساعة
1697794967552394400

هل ستشعل غزة جبهات الشرق الأوسط؟

ترجمات | منذ2 ساعة
doc-33ym4la-1697643822

فورين بوليسي: أميركا السبب الرئيسي بالحرب بين "إسرائيل" وفلسطين

ترجمات |19 تشرين الأول 2023
1697627662909699700

نفاق الغرب المقزز بشأن الاختراق الذي حققته غزة

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
1697627663019699900

الدعم الأميركي لإسرائيل في زمن الحرب: الخطوات الأولى والاعتبارات المستقبلية

ترجمات |18 تشرين الأول 2023
مقاتلون من كتائب عز الدين القسام، حماس، في تجمع في غزة، 31 كانون الثاني (يناير) 2016 – (المصدر)

هل يمكن تدمير "حماس"؟

ترجمات |17 تشرين الأول 2023
 