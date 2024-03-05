العقدة القتالية.. تكتيك القسام في مواجهة جيش الاحتلال

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استخدمت فصائل المقاومة الفلسطينية- وفي مقدمتها كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- تكتيكات وأساليب قتالية مبتكرة مع قوات الاحتلال خلال العدوان على غزة.وخلال العدوان الصهيوني عرف الجمهور مصطلح "العقدة القتالية" الذي كثيرا ما استخدمه الناطق باسم القسام أبو عبيدة، فقد دأب على القول في أكثر من خطاب له "هناك المئات من المجاهدين في العقد القتالية ينتظرون بفارغ الصبر دورهم الجهادي".العقدة القتالية عبارة عن خلايا لا مركزية صغيرة من المقاومين يتراوح عدد أفرادها في حالة تنفيذ أعمال قتالية منفردة بين 3 و5 أفراد، ويمكن أن يرتفع العدد إلى أكثر من 10 مقاومين في العمليات العسكرية المركّبة.وتشير التقارير إلى أن كتائب القسام طورت قدراتها القتالية، فأصبحت تشتبك فوق الأرض وتحتها بعدما دربت مقاتليها على التكيف مع نقص الأكسجين وتراجع مصادر الضوء الطبيعي، للتغلب على ارتفاع مخاطر التعامل مع مواجهات غير تقليدية، ومنها الغاز السام الذي يستخدمه الاحتلال في أحد الأنفاق.ورغم أن قيادة الاحتلال دفعت بفرقها العسكرية وقوات النخبة في ألوية غولاني وغفعاتي وناحال وغيرها فإنها فشلت في مواجهة هذا النوع من خلايا القتال التي تواصل التصدي والاشتباك رغم مرور 5 أشهر على العدوان.يتم تشكيل العقد القتالية من خلال تقدير قيادة المقاومة المسبق لخطط الاحتلال الهجومية في أي منطقة من مناطق غزة وبالنظر إلى طبيعة القتال فيها، وبالتالي يترك للمقاوم في عقدته تقدير نشاطه العسكري فيها، متى يبدأ؟ وأين يكمن؟ وأي آلية يستهدف؟ويتم كل ذلك بطريقة لا مركزية ولا تستدعي التواصل مع القيادة، ولكن وفق الخطط المسبقة المتوفرة للمقاومين، ويتم تسليحهم في كل عقدة قتالية بحسب اختلاف المهمة الموكلة لهم.ويتم تجهيز العقد القتالية وإعداد خطط عملياتها وكمائنها بناء على دراسة التهديد والمخاطر على جميع المحاور القتال، وذلك من خلال عمليات الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخبارية عن خطط العدو وحشوده وتموضع قواته.ويوفر هذا الفن القتالي للمقاومين استقلالية في المواجهة يمكنهم خلالها من مباغتة العدو وتنفيذ الكمائن المحكمة في مناطق يعتقد أنه سيطر عليها، وفي الوقت ذاته يتمكن المقاومون من التنقل نحو الأماكن الآمنة والانسحاب بعد تنفيذ المهمة.وطورت المقاومة أساليب عقدها القتالية، إذ نفذت عمليات نوعية خلف خطوط الاحتلال كما حدث في منطقة جحر الديك، حيث تمكن المقاومون من استدراج عناصر القوات الصهيونية إلى مداخل الأنفاق ثم تفجيرها.تقوم فكرة العقد القتالية على تشكيل خط دفاع ناجح من خلال ضرب نقاط ضعف العدو وتحييد قدراته ونقاط قوته باستخدام أقل الإمكانيات المتاحة لدى المقاومة.وتشكل العقدة القتالية بحسب المهمة الموكلة إليها، وأقلها في حالات القنص، إذ تتألف من 2 أو 3 كأقصى حد، أما في مهمات مثل المدفعية واستهداف مدرعات الاحتلال وحشوده فتتألف من 3 إلى 5 أفراد.وفي المهام المركّبة تتوافر العقدة على مقاتلين من النخبة، لتنفيذ عمليات القنص والاقتحام والاشتباك مع جنود الاحتلال واستهداف الإمدادات وطواقم الإنقاذ، كما يمكن أن تشترك أكثر من عقدة في تنفيذ عملية واحدة.وتتيح هذه الطريقة القتالية للمقاومين إمكانية التصرف فيما لو انقطعوا عن قيادتهم لأي سبب من الأسباب، وفي بعض الأحيان يكمن الجندي في موقع بعينه لأسابيع دون الدخول في اشتباك تحت أي ظرف انتظارا لتنفيذ مهمة محددة، وهو ما حدث في كمين مخيم المغازي الذي أوقع أكثر من 20 ضابطا وجنديا بين قتيل وجريح.يشار هنا إلى أن ألوية القسام الموجودة شمالي قطاع غزة لم تطلب دعما من الألوية الأخرى في القطاع رغم مرور أشهر عدة على بدء العملية البرية في المنطقة.وفي بعض المهام القتالية تشترك عقد قتالية من أكثر من فصيل مقاوم لتنفيذ عملية مشتركة ضد جنود الاحتلال، وكثيرا ما أعلنت المقاومة عن مثلهذه العمليات.-(وكالات)