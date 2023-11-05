الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

الغزيون يقاومون: عودة أفران الطين وعربات الدواب

غزة تقاوم لتعيش.. عودة أفران الطين لصناعة الخبز
غزة تقاوم لتعيش.. عودة أفران الطين لصناعة الخبز
غزة - فرضت الحرب التي تشنها  قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ نحو شهر تقريبا، البحث عن وسائل بديلة لمواجهة متطلبات الحياة، والتغلب على الظروف القاسية التي فرضتها الأوضاع الحالية.اضافة اعلان
فعلى سبيل المثال لا الحصر، اضطر سكان غزة للعودة إلى الوراء لعقود، واستخدموا أفران الطين في صناعة الخبز بعد انقطاع الوقود والكهرباء؛ بسبب منع الاحتلال من وصولها إلى القطاع منذ بداية العدوان.
وشاركت الناشطة الفلسطينية آيات خضورة، عبر حسابها على إنستغرام أول من أمس مقطعا مرئيا يوضح كيفية تأقلمهم مع الوضع الجديد في غزة، وتجهيز العجين ثم إرساله إلى أحد جيرانهم الذي يخبز على الطين.
كما وثقت عدسات مصورين وصحفيين في غزة جانبا آخر من المعاناة التي يعيشها الأهالي، بسبب نفاد الوقود ومنع دخول المحروقات، إذ أصبحت العربات التي تجرها الدواب الملاذ المتاح لنقل المصابين والشهداء.
وأظهرت إحدى اللقطات صورة لشهيد في غرب خان يونس محمولا على عربة يجرها حمار، بينما أظهرت أخرى شاحنة كبيرة لنقل البضائع، اضطرت للعمل في نقل المصابين والشهداء، بسبب عجز عربات الإسعاف وتكريم الموتى عن القيام بذلك.
كما باتت العربات المجرورة بالدواب وسيلة نقل للأحياء أيضا، إذ نقل أحد المصورين من داخل بيت حانون شمالي غزة، رحلته برفقة المصورين على إحداها للتوجه لمكان عملهم.
وفي ظل انقطاع الكهرباء والوقود عن المستشفيات، لجأ الأطباء لإجراء العمليات الجراحية للمصابين على ضوء الهاتف المحمول، كما أظهرت المشاهد المنتشرة على منصات التواصل.
وفي ظل استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمحطات المياه، اضطر أهالي غزة -كذلك- للجوء إلى مياه البحر لسد احتياجاتهم، سواء في الشرب أو الغسيل.
ويستخدم الفلسطينيون "الغالونات" وسيلة لنقل المياه من المستشفيات، أو المدارس القريبة منهم إلى منازلهم ومخيماتهم.
كما أظهر مقطع مصور لأحد الناشطين، كيف تغلب بعض الغزيين على مشكلة تنقية المياه الملوثة التي يضطرون لاستعمالها في الحياة اليومية، عبر استخدام مواد تنقية في ظل عدم وجود فلاتر.
وبعد قطع الاحتلال الإسرائيلي للتيار الكهربائي عن القطاع، يظل الفلسطينيون لساعات طويلة في الشوارع لشحن هواتفهم في المحال التجارية التي تمتلك بطاريات شحن.
ففي منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، يلجأ السكان إلى أماكن تعتمد على الطاقة الشمسية؛ حيث يشحنون الهواتف، أو مصابيح الإضاءة، أو أجهزة تبخير وأوكسجين للمرضى، مستفيدين من ألواح الطاقة الشمسية.
وأظهر مقطع مصور آخر عددا من أطفال غزة يحتفلون بعيد ميلاد الطفلة "سارة"، حيث تجمعوا حول أكواب من الشاي بالحليب، عوضا عن مظاهر الاحتفال التقليدية.
وكتب مصور المقطع الناشط عاصم النبيه، عضو لجنة طوارئ بلدية غزة قائلا، "على الأرض، بدون كيك، بدون شموع، تحت القصف، لكننا سميناه عيد ميلاد على أي حال، عيد ميلاد سعيد يا سارة".
ويشن الاحتلال الإسرائيلي هجوما عنيفا على قطاع غزة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، راح ضحيته قرابة 10 آلاف شهيد، وعشرات آلاف الجرحى.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غزيون يبحثون عن ناجين من تحت أنقاض خلفها قصف همجي للاحتلال على إحدى المناطق في قطاع غزة -(وكالات)

غزة تحت الإبادة بإرهاب صهيوني وتواطؤ العالم

منذ 10 دقيقة
مقاتلو المقاومة الفلسطينية في أحد أنفاق غزة.-(وكالات)

هل يغرق جيش الاحتلال في كمائن العنكبوت؟

منذ 12 دقيقة
مسيرة شهاب واحدة من الطائرات التي صنعتها المقاومة الفلسطينية في غزة-(وكالات)

حماس تستخدم أسلحة أحدثت تحولا في حرب أوكرانيا

منذ 26 دقيقة
الهلال الأحمر الفلسطيني

الهلال الأحمر الفلسطيني : فقدنا الاتصال بطواقمنا في غزة

منذ1 ساعة
الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله

خطاب جديد لنصر الله السبت المقبل

منذ2 ساعة
انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق على غزة

شهداء وجرحى في انفجارات عنيفة وقصف غير مسبوق على غزة - فيديو

منذ2 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

كيان محتل تتكشف هشاشته

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم

الكتابة على هوامش النص

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات | منذ2 ساعة
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات | منذ2 ساعة
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
 