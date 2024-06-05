الفاو: مليون شخص في غزة سيواجهون المجاعة حتى الموت بحلول تموز

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توقعت منظمة "الأغذية والزراعة للأمم المتحدة - "فاو" أن يواجه أكثر من مليون شخص في قطاع غزة المجاعة والموت بحلول منتصف تموز المقبل.وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أصدرت المنظمة الأممية، اليوم الأربعاء، تقريرها التحذيري المبكر للفترة بين حزيران وتشرين الأول 2024 بخصوص الأماكن التي تشهد فيها أزمة الجوع، ويتوقع أن يتفاقم فيها انعدام الأمن الغذائي الحاد.وأكد التقرير أن انعدام الأمن الغذائي الحاد سيتفاقم أكثر في 18 مكاناً تشهد أزمات جوع، مشيرا إلى أن أخطر تلك الأماكن هي غزة والسودان.وقال إن "الوضع في مالي وفلسطين وجنوب السودان والسودان لا يزال يثير القلق على أعلى مستوى".وأظهرت بيانات نقلها التقرير، أن 100 بالمئة من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في المستوى الثالث وما فوق، الذي يعرف بـ "الأزمة" في تصنيف الأمم المتحدة المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، متوقعة أن يؤدي العدوان الإسرائيلي على غزة "إلى تفاقم الجوع الحاد الذي هو بمستوى كارثي حاليًا، مع حدوث مجاعة ووفيات، فضلاً عن تشريد جميع سكان قطاع غزة".