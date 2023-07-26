الأربعاء 26 تموز 2023
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الفترة الأشد حرارة في الخليج العربي تبدأ بالتأثير

ارتفاع-درجة-الحرارة
موجة حر
دخلت فترة الحرارة المرتفعة بشدة في دول الخليج والتي يطلق عليها "جمرة القيظ"، أيامها الأولى اليوم الثلاثاء 25 يوليو 2023م، وتستمر على مدى 26 يوماً. اضافة اعلان

والجدير بالذكر أن أول هذه الفترة تسمى "المرزم" وهو النجم الأول من نجوم جمرة القيظ (المرزم والكليبين) والتي مدتها 26 يوماً أي بقي 26 يوماً على سهيل وحينذاك تبدأ درجات الحرارة بالتحسن التدريجي من آخر الليل.  

ومع دخول نجم سهيل فجر 24 أغسطس يبدأ القيظ بالانكسار والانحسار، وسيُشاهد في الجهة الجنوبية الشرقية، قبيل شروق الشمس بنحو نصف ساعة، ويتزامن طلوع هذا النجم في وسط الجزيرة العربية مع موعد بدء جلاء شدة الحر وانقضاء القيظ في الجزيرة العربية، ويظل يزين سماء الليل حتى مطلع مايو.

وتسمى الأسابيع الأولى من طلوع سهيل بـ "الصفري" أو ما يعرف بالأصفري، والذي يمتد إلى قرابة منتصف أكتوبر، حيث يدخل موسم "الوسم"، أفضل أوقات الأمطار النافعة التي تنبت من خلالها أنواع كثيرة من النباتات البرية النافعة للمرعى. 

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