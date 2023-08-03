الفلسطينيون يحتشدون الجمعة "بالأقصى" لحمايته من انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه

نادية سعد الدين

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عمان- على وقع "خيبة أمل" السلطة الفلسطينية من الإدارة الأميركية إزاء صمتها أمام انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وعدم تنفيذ وعودها؛ يحتشد الفلسطينيون، الجمعة، بالمسجد الأقصى المبارك لحمايته والدفاع عنه ضد انتهاكات الاحتلال، ومستوطنيه، في ظل دعوة الجماعات المتطرفة لتنظيم اقتحام جماعي وذبح "القرابين" في باحات المسجد، في انتهاك صارخ لحرمته وتدنيسه، ضمن مساعي تهويده والسيطرة الكاملة عليه وتقسيمه.ونشرت قوات الاحتلال عناصرها الكثيفة ووحداتها الخاصة في محيط المسجد الأقصى وباحاته وعند أبوابه، لقمع الغضب الفلسطيني وعرقلة احتشاد جموع الفلسطينيين تلبية لدعوات الفصائل والقوى الفلسطينية بالرباط الدائم في المسجد لحمايته وإحياء حملة "الفجر العظيم"، اليوم الجمعة، وإفشال مخططات الاحتلال والمستوطنين بحقه.يأتي ذلك في ظل مساعي جماعات المستوطنين المتطرفين للترويج لفكرة "ذبح وحرق البقرات الخمس" المزعومة في المسجد الأقصى، بما يشكل خطورة كبيرة ضد "الأقصى" والقدس المحتلة، في محاولة منهم لتسويغ تكثيف تنفيذ الحفريات أسفل المسجد وبمحيطه بشكل يهدد أساساته ويعرضها للانهيار.وقال خطيب المسجد الأقصى المبارك، الشيخ عكرمة صبري، إن مزاعم "البقرات الخمس" تعد معتقدات وهمية لدى المتطرفين تهدف لزيادة تهويد المسجد الأقصى، وذلك بعد فشلهم في إيجاد أي إثبات يؤكد وجود ما يسمى "بالهيكل"، المزعوم أثناء الحفريات والتنقيب.وأوضح الشيخ صبري، أن المستوطنين المتطرفين يفتعلون أمورا وهمية لإعطاء شرعية لمحاولة بسط يدهم على المسجد الأقصى، واستكمال مشروع تهويده.في حين واصلت قوات الاحتلال، أمس، تأمين اقتحامات عشرات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى، من جهة "باب المغاربة"، وقيامهم بتنظيم الجولات الاستفزازية في باحاته وأداء الطقوس التلمودية في منطقة "باب الرحمة"، شرقي المسجد، وفق دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة.بينما تفرض قوات الاحتلال القيود المشددة على دخول المصلين "للأقصى"، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند أبوابه الخارجية.وفي الأثناء؛ اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية أن الإدارة الأميركية "مخيبة للآمال"، ولم تنفذ وعودها تجاه الفلسطينيين، وذلك في أعقاب تصريح وزارة الخارجية الأميركية التي أعربت فيه عن قلقها من ما وصفته تزايد مستوى العنف في الضفة الغربية، داعية إلى ضرورة خفض حدة التصعيد في المنطقة.وفي وقت سابق؛ قال نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الفلسطينية الإسرائيلية، أندرو ميلر، إنه يجب اتخاذ إجراءات وخطوات عاجلة لاحتواء التصعيد، وتخفيف التوتر ومنع وقوع المزيد من أعمال العنف.وأكد "ميلر" في تصريح له خلال زيارته إلى بلدة ترمسعيا شمالي رام الله أول من أمس، بأن "بلاده عملت خلال الأشهر الأخيرة الماضية مع الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني وجهات إقليمية لخفض التوتر"، معبرا عن قلق الولايات المتحدة إزاء تصاعد اعتداءات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين بالضفة الغربية.وقال إنه يتطلع لقيام الحكومة الإسرائيلية بمحاسبة من نفذوا أعمال عنف، في قرية ترمسعيا، حيث أحرق المستوطنون عددا من منازلها وسيارات سكانها في حزيران (يونيو) الماضي.من جانبها، قالت محافِظة رام الله والبيرة، ليلى غنام التي رافقت ميلر خلال الزيارة "هذه الجولة تأتي للوقوف على عنف وإرهاب المستوطنين بحق الأهالي في ترمسعيا وسنجل والقرى المحيطة".وأوضحت أن الشعب الفلسطيني لا يعول كثيراً على هذه الزيارات لأنه فقد الثقة بالمجتمع الدولي وبالولايات المتحدة التي لا تحرك ساكناً عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين.في حين قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، إن إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، "مخيبة للآمال"، مشدداً على أن بلاده "تتجه إلى الصين بشكل متزايد للحصول على المساعدة".وقال المالكي، في تصريح له أمس، لقد "مرت ثلاث سنوات على الوعود التي قطعها الرئيس بايدن ولم نرَ سوى تجديد الدعم المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وتقديم بعض الدعم للمستشفيات في القدس المحتلة".وعبَر عن تشاؤم بلاده من موقف الإدارة الأميركية بعد سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، أحدثها العملية العسكرية الواسعة في مدينة جنين ومخيمها، شمالي الضفة الغربية، مطلع الشهر الماضي، لافتاً إلى أن فلسطين تتجه بشكل متزايد إلى الصين، التي تدعم حصولها على عضوية كاملة في الأمم المتحدة، للحصول على المساعدة.وأوضح بأن "الصين تريد زيادة وجودها في الشرق الأوسط ليس اقتصاديا فحسب بل سياسياً، لتعكس ثقلها الداخلي، وتسعى العديد من الدول في جميع أنحاء العالم للحصول على دعم الصين، والتي أصبحت لاعبا عالميا مهما للغاية".وبالنسبة لدور الولايات المتحدة في عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، قال المالكي: "لا توجد عملية سلام في الشرق الأوسط، وإذا حدث ذلك في المستقبل، فلا يوجد ما يمنع بأن تكون الصين موجودة إلى جانب دول أخرى".وشدَد المالكي على أهمية التمسك بالمبادرة العربية (عام 2002) لتطبيع العلاقات بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا تمسك السلطة الفلسطينية بالمبادرة العربية، باعتبارها "أساسا لأي علاقات مع الجانب الإسرائيلي"، وفق قوله.