الفلسطينيون يحيون ذكرى "النكبة" بمزيد من التمسك بالأرض

نادية سعد الدين

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عمان - أحيا أبناء الشعب الفلسطيني، أمس، الذكرى الـ 76 "لنكبة فلسطين" بفعاليات وأنشطة تحت شعار "رغم الإبادة باقون، ورغم التهجير عائدون"، لتأكيد التمسك بالأرض وعدم مغادرتها، في ظل عدوان الاحتلال المتواصل ضد قطاع غزة، وارتكاب المجازر الدموية التي تعيد مشاهد القرى والبلدات الفلسطينية المدمرة والمُهجرة عام 1948.وبالتزامن مع إحياء ذكرى "النكبة"؛ يستمر عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بالنزوح قسرا من مدينة رفح، جنوبا، التي تشهد قصفا صاروخيا ومدفعيا مكثفا من جيش الاحتلال، الذي يهدد بهجوم بري واسع النطاق.وبحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فإن ما يقرب من 450 ألف فلسطيني نزحوا قسرا من رفح، منذ صدور أمر الإخلاء الأول في السادس من الشهر الجاري، فيما أدى عدوان الاحتلال المتواصل لاستشهاد 35173 فلسطينيا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79061، وما يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.جاء ذلك بينما تقاطر الفلسطينيون حول تنظيم الفعاليات والأنشطة والمشاركة بمسيرة العودة الوطنية المركزية التي انطلقت من رام الله، بالتزامن مع بقية مدن الضفة الغربية، وسط هتافات منددة بحرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وللمطالبة بوقفها فورا، وبإعادة الإعمار.وخرج الفلسطينيون في مسيرات جماهيرية حاشدة جابت المدن والقرى والبلدات الفلسطينية، بتنظيم اللجنة الوطنية العليا لإحياء الذكرى، حيث رفعوا أعلاما تحمل أسماء القرى المُدمرة بفعل العدوان الصهيوني، وأعلام فلسطين والرايات السوداء، وأخرى مزينة "بمفتاح العودة"، بينما تم إطلاق صفارة الإنذار وتوقفت الحركة لمدة ست وسبعين ثانية بعمر النكبةوفي هذا اليوم من عام 1948، أدت جرائم العدوان الصهيوني إلى تهجير نحو 950 ألف فلسطيني من مدنهم وبلداتهم الأصلية، من أصل مليون و400 ألف فلسطيني كانوا يعيشون في 1300 قرية ومدينة فلسطينية.ويتوزع اليوم نحو 5,9 مليون لاجئ فلسطيني بين الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأردن ولبنان وسورية، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.وبحسب مركز المعلومات الفلسطيني، سيطرت العصابات الصهيونية خلال النكبة على 774 قرية ومدينة فلسطينية، وتم تدمير 531 منها ومحوها بالكامل، وطمس معالمها الحضارية والتاريخية، وما تبقى تم إخضاعه لكيان الاحتلال وقوانينه.كما شهد عام النكبة أكثر من 70 مجزرة نفذتها العصابات الصهيونية، التي أمدتها بريطانيا بالسلاح والدعم، كمجزرتي دير ياسين والطنطورة، وأكثر من 15 ألف شهيد والعديد من المعارك بين المقاومين الفلسطينيين والجيوش العربية من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من الجهة المقابلة.وقد تم إنشاء مستعمرات صهيونية على أراضي البلدات والقرى المدمرة، فيما سيطر الاحتلال على 78 % من مساحة فلسطين التاريخية (27000 كيلو متر مربع)، بدعم من الاستعمار البريطاني تنفيذا لوعد بلفور المزعوم عام 1917 وتسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، ومن بعد عدوان 1967 توسع الاستعمار والتهجير، وسيطر الاحتلال على أكثر من 85 % من مساحة فلسطين.ووفق الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن "عدد الفلسطينيين الإجمالي في العالم بلغ 14.63 مليون نسمة في نهاية عام 2023″، مشيرا إلى "تضاعف عدد الفلسطينيين نحو 10 مرات منذ أحداث نكبة 1948."وأوضح أن الفلسطينيين يتوزعون في أنحاء العالم على النحو التالي: "5 ملايين و500 ألف فـي دولة فلسطين (الضفة الغربية، بما فيها القدس، وغزة)، وحوالي مليون و750 ألفا في فلسطين المحتلة 1948، بينما بلغ عدد الفلسطينيين في الدول العربية حوالي 6 ملايين و560 ألفا، وحوالي 772 ألفا في الدول الأجنبية".من جانبها، أكدت حركة "حماس"، أن "طوفان الأقصى امتداد طبيعي لمقاومة الشعب الفلسطيني وحقه المشروع في الدفاع عن أرضه ومقدساته، ومحطة إستراتيجية أعادت للقضية حضورها العالمي باعتبارها قضية تحرر وطني عادلة، من أجل نيل الحرية والاستقلال وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس.وقالت الحركة، في تصريح لها أمس، إن معركة "طوفان الأقصى" المستمرة عززت اللحمة الوطنية خلف المقاومة، وحطمت غطرسة العدو، ورسخت المشروع النضالي المستمر نحو التحرير والعودة وإنهاء الاحتلال.وأكدت الحركة أن الشعب الفلسطيني ما يزال ثابتا على أرضه، متمسكا بحقوقه وثوابته، مدافعا عن هُويته ومقدساته، ولم تنجح محاولات الاحتلال، رغم تعاقب السنين، في كي الوعي الفلسطيني، أو النيل من مقاومته أو تغييب قضيته أو طمسها؛ والتفافه حول مشروع المقاومة الشاملة سبيلا لتحرير الأرض والمقدسات.وشددت الحركة على أن القدس والمسجد الأقصى المبارك هما عنوان الصراع مع العدو الصهيوني، ولا شرعية ولا سيادة للاحتلال على شبر من أرضهما المباركة، وأن المسجد الأقصى كان وسيبقى إسلاميا خالصا.ودعت الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التدخل بكل الوسائل لتجريم ووقف انتهاكات الاحتلال المُمنهجة ضد الشعب الفلسطيني، ودعم حقوق اللاجئين وإغاثتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم حتى تحقيق عودتهم.ودعت "أبناء الشعب الفلسطيني إلى مواصلة الصمود والثبات ومواجهة الاحتلال ومخططاته، التي تستهدف الأرض والهُوية والثوابت والمقدسات، وإلى مزيد من الرباط والاشتباك مع العدو ومستوطنيه، دفاعا عن وجودهم، وانتصارا لغزة وللقدس والأقصى".من جانبه، قال نائب رئيس حركة "فتح"، محمود العالول، في كلمة عن الفصائل الفلسطينية، إن هذه الذكرى كانت نتيجة لمذابح أودت بآلاف الضحايا الذين هُجروا من قراهم التي أقيم على أنقاضها كيان الاحتلال الغاصب العنصري على أرض فلسطين.وأضاف، أنه تتم الآن نكبة جديدة ربما أقسى بكثير من نكبة عام 1948، وهي حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعصابات المستعمرين الذين يعتدون على القرى، ويزيلون تجمعات سكانية كبيرة، في مختلف المناطق في الضفة الغربية، بما فيها القدس.