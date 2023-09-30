الفلسطينيون يرحبون بمطالبة لجنة تحقيق أممية بعقوبات على الاحتلال

نادية سعد الدين

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عمان- فيما رحبت الفصائل الفلسطينية بالتقرير الأممي الذي يطالب بعقوبات قانونية على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، عم الإضراب الشامل أنحاء بالضفة الغربية في "يوم الغضب الشعبي" أمس حدادا على روح شهيد فلسطيني ارتقى برصاص الاحتلال، في ظل مواجهات عنيفة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة ضد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.وأكدت حركة "حماس" أهمية ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أكدت فيه أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني تستوجب عقوبات قانونية، بالتزامن مع دعوة المجلس الوطني الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.وقال الناطق باسم حركة "حماس"، عبداللطيف القانوع، إن حركته "ترحب بالموقف الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والذي أكد على انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود أبرزها الاستيطان على الأراضي الفلسطينية".ودعا القانوع "المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى الأخذ بهذه التقارير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الشعب والأرض والمقدسات".وفي الأثناء؛ عم الإضراب والغضب الشعبي الشامل في محافظة رام الله والبيرة وأنحاء من الضفة الغربية، أمس، حدادا على روح الشهيد الفلسطيني محمد جبريل رمانة من مخيم الأمعري، الذي ارتقى مساء أول أمس متأثرا بإصابته المباشرة برصاص قوات الاحتلال.وشمل الإضراب العام كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة، في ظل دعوة حركة "فتح" – إقليم رام الله والبيرة إلى الإضراب الشامل والنفير العام وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية، عقب ارتقاء الشهيد رمانة، الذي أقدم الاحتلال على إطلاق النار بشكل مباشر على سيارته تحت حجج وذرائع واهية.وأعلن مجلس الطلبة والحركة الطلابية الفلسطينية في جامعة بيرزيت تعليق الدوام والإضراب في كافة مناحي الجامعة حدادا على روح الشهيد رمانة، داعيا للمشاركة الحاشدة من جموع الطلبة في المسيرات الاحتجاجية التي نظمها والتي رددوا خلالها التكبيرات وهتافات للشهداء والمقاومة الفلسطينية.وتواصل قوات الاحتلال نصب الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة في محيط وقلب المدن والمحافظات الفلسطينية؛ لإخضاع الفلسطينيين لعمليات التفتيش والاعتقال وإعاقة حركتهم، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بدم بارد.في حين أدى عشرات المستوطنين المتطرفين، طقوسا تلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونفذوا "الرقصات" الاستفزازية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي سوق القطانين، تزامنا مع أول أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي المزعوم، والذي يستمر أسبوعا، مما أدى لوقوع المواجهات مع الفلسطينيين.وأجبرت قوات الاحتلال التجار الفلسطينيين في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين.ويستغل الاحتلال "الأعياد اليهودية" المزعومة للتنغيص على المقدسيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.وفي وقت سابق أمس؛ خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تقرير أصدرته، إلى أن سلطات الاحتلال "انتهكت وما تزال تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".وأصدرت اللجنة تقريرها تحت عنوان "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وفي إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.وأشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن "النتيجة القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو التزام تجاه الجميع، تقع على عاتق دولة إسرائيل".وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي"، مؤكدة أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لـ "الفعل غير المشروع دوليا"، كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيار (مايو) 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان (أبريل) 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2022 بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، بأغلبية 87 دولة صوتت لصالحه، مقابل معارضة 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.وباعتمادها لهذا القرار، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك سلطات الاحتلال المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها.كما يتضمن ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات سلطات الاحتلال وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.