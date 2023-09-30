السبت 30 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الفلسطينيون يرحبون بمطالبة لجنة تحقيق أممية بعقوبات على الاحتلال

1696083966232323300
سيدة تسير بأحد شوارع البيرة وقد أغلقت المحال أبوابها حدادا على مقتل الشهيد محمد جبريل رمانة برصاص الاحتلال -(وكالات)
عمان- فيما رحبت الفصائل الفلسطينية بالتقرير الأممي الذي يطالب بعقوبات قانونية على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، عم الإضراب الشامل أنحاء بالضفة الغربية في "يوم الغضب الشعبي" أمس حدادا على روح شهيد فلسطيني ارتقى برصاص الاحتلال، في ظل مواجهات عنيفة بالبلدة القديمة في القدس المحتلة ضد عنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.اضافة اعلان
وأكدت حركة "حماس" أهمية ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، والتي أكدت فيه أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة ضد الشعب الفلسطيني تستوجب عقوبات قانونية، بالتزامن مع دعوة المجلس الوطني الفلسطيني إلى تحرك دولي عاجل لوقف جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الفلسطينيين.
وقال الناطق باسم حركة "حماس"، عبداللطيف القانوع، إن حركته "ترحب بالموقف الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والذي أكد على انتهاكات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني على مدار عقود أبرزها الاستيطان على الأراضي الفلسطينية".
ودعا القانوع "المجتمع الدولي والأمم المتحدة على وجه الخصوص إلى الأخذ بهذه التقارير، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الشعب والأرض والمقدسات".
وفي الأثناء؛ عم الإضراب والغضب الشعبي الشامل في محافظة رام الله والبيرة وأنحاء من الضفة الغربية، أمس، حدادا على روح الشهيد الفلسطيني محمد جبريل رمانة من مخيم الأمعري، الذي ارتقى مساء أول أمس متأثرا بإصابته المباشرة برصاص قوات الاحتلال.
وشمل الإضراب العام كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، بما فيها المؤسسات التعليمية في المحافظة، في ظل دعوة حركة "فتح" – إقليم رام الله والبيرة إلى الإضراب الشامل والنفير العام وتصعيد المواجهات مع الاحتلال على نقاط التماس والطرق الالتفافية، عقب ارتقاء الشهيد رمانة، الذي أقدم الاحتلال على إطلاق النار بشكل مباشر على سيارته تحت حجج وذرائع واهية.
وأعلن مجلس الطلبة والحركة الطلابية الفلسطينية في جامعة بيرزيت تعليق الدوام والإضراب في كافة مناحي الجامعة حدادا على روح الشهيد رمانة، داعيا للمشاركة الحاشدة من جموع الطلبة في المسيرات الاحتجاجية التي نظمها والتي رددوا خلالها التكبيرات وهتافات للشهداء والمقاومة الفلسطينية.
وتواصل قوات  الاحتلال نصب الحواجز العسكرية الثابتة والمتنقلة في محيط وقلب المدن والمحافظات الفلسطينية؛ لإخضاع الفلسطينيين لعمليات التفتيش والاعتقال وإعاقة حركتهم، وتنفيذ الإعدامات الميدانية بدم بارد.
في حين أدى عشرات المستوطنين المتطرفين، طقوسا تلمودية، في البلدة القديمة من مدينة القدس المحتلة، ونفذوا "الرقصات" الاستفزازية عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وفي سوق القطانين، تزامنا مع أول أيام ما يسمى "عيد العرش" اليهودي المزعوم، والذي يستمر أسبوعا، مما أدى لوقوع المواجهات مع الفلسطينيين.
وأجبرت قوات الاحتلال التجار الفلسطينيين في شارع الواد وسوق القطانين على إغلاق محالهم التجارية، لتسهيل اقتحام المستوطنين.
ويستغل الاحتلال "الأعياد اليهودية" المزعومة للتنغيص على المقدسيين، بالتزامن مع انتهاكات كبيرة تمارسها قوات الاحتلال من فرض الحصار، وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز، وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة في القدس المحتلة.
وفي وقت سابق أمس؛ خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، في تقرير أصدرته، إلى أن سلطات الاحتلال "انتهكت وما تزال تنتهك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير من خلال احتلالها الطويل الأمد واستيطانها وضمها للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وأصدرت اللجنة تقريرها تحت عنوان "العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية"، وفي إطار قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطلب من محكمة العدل الدولية، إصدار فتوى (رأي استشاري) بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
وأشارت لجنة التحقيق الدولية إلى أن "النتيجة القانونية لانتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وهو التزام تجاه الجميع، تقع على عاتق دولة إسرائيل".
وأضافت أن "الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام 56 عاما حتى الآن، غير قانوني بموجب القانون الدولي"، مؤكدة أن نتيجة الأعمال غير المشروعة تستوجب عواقب قانونية على إسرائيل لوضع حد لـ "الفعل غير المشروع دوليا"، كما أكدت أن جميع الدول والأمم المتحدة ملزمة بالتحرك بشكل عاجل لوضع حد لهذه الأعمال غير القانونية.
ومنح مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة التحقيق ولايتها في 27 أيار (مايو) 2021 للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 نيسان (أبريل) 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد اعتمدت في 30 كانون الأول (ديسمبر) 2022 بالأغلبية، مشروع القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة، بأغلبية 87 دولة صوتت لصالحه، مقابل معارضة 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وباعتمادها لهذا القرار، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك سلطات الاحتلال المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها.
كما يتضمن ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس المحتلة وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات سلطات الاحتلال وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال والآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
العلم الأميركي

الحكومة الأميركية تسير نحو إغلاق مؤسسات فدرالية

منذ2 ساعة
الرئيس السوري بشار الأسد - (أرشيفية)

هل فشلت المساعي بإعادة سورية للمظلة العربية؟

منذ3 ساعة
الجيش الروسي

روسيا : تجنيد 130 ألف شخص خلال الخريف الحالي

منذ4 ساعة
جنود من قوات الاحتلال خلال انتشار لها بعد عملية فدائية في أحد شوارع تل أبيب- ارشيفية

مع نشوة التطبيع.. هل يعيش الاحتلال دون قلق؟

29 أيلول 2023
1696002382551087400

من ضمنها عدم التصعيد بالقدس.. المقاومة تحدد شروطها لاستمرار التهدئة بغزة

29 أيلول 2023
1696007101191228700

عشرات القتلى والجرحى بتفجيرين داميين في باكستان

29 أيلول 2023
افكار و مواقف

هل علينا الخوف من الزلازل؟

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

مكرم أحمد الطراونة يكتب: الخصاونة يفوز ويخسر الوطن!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تعليقا على منطوق بشار الأسد

ماهر أبو طير |اليوم

معظم المترجمين جنود مجهولون..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أنا مع التطبيع!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام استثمار إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات | منذ3 ساعة
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات | منذ3 ساعة
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
 