الفلسطينيون يردون على اقتحامات بن غفير وقطعان المستوطنين بالدعوة للنفير حماية لـ"الأقصى"

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الأراضي الفلسطينية- أدى آلاف المصلين صلاة فجر أمس في المسجد الأقصى المبارك، ضمن حملة "الفجر العظيم"، في حين تواصلت المظاهرات ليل أول من أمس لليوم الثاني، قرب السياج الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل، تنديدا باقتحام مستوطنين متطرفين يتقدمهم وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير للحرم القدسي.وجاءت صلاة الفجر في الأقصى ضمن حملة "الفجر العظيم" للتأكيد على إسلامية المسجد، ورفض مخططات الاحتلال في تقسيمه زمانيا ومكانيا.وعرقلت قوات الاحتلال المصلين المتوافدين على الأقصى من جهة باب حطة وأبواب المسجد المبارك الأخرى وضيقت عليهم، تزامنا مع دعوات متواصلة لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك والاستجابة لدعوات نداء الفجر العظيم.في المقابل، انتشر المستوطنون صباح أمس( في محيط أبواب الأقصى، استعدادا لتأدية طقوس تلمودية في المنطقة.وتواصلت الدعوات المقدسية للنفير وإعلان الغضب لإحباط مخططات المستوطنين واقتحاماتهم المتواصلة للمسجد الأقصى، بمشاركة أعضاء من الكنيست ووزراء متطرفين بحكومة الاحتلال.وأول من أمس، اقتحم بن غفير الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة من باب المغاربة، في الجدار الغربي للمسجد، وتجول في باحاته برفقة مستوطنين.وهذه ثالث مرة يقتحم فيها بن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، الأقصى منذ تسلمه منصبه بداية العام الحالي، بعد اقتحامين في كانون الثاني (يناير) وأيار (مايو) الماضيين.وبداية من عام 2003، بدأت الشرطة الإسرائيلية السماح بشكل أحادي للمستوطنين باقتحام الأقصى، وعادة ما تتم الاقتحامات يوميا في فترتين صباحا وبعد الظهر باستثناء الجمعة والسبت أسبوعيا.وفي غزة تظاهر عشرات الشبان يعرفون أنفسهم بـ"وحدة الإرباك الليلي" أول من أمس ليلا لليوم الثاني على التوالي، قرب السياج الفاصل بين إسرائيل وغزة، وأشعلوا إطارات مركبات، وألقوا مفرقعات صوتية.وندد المشاركون خلال المظاهرة التي دعا إليها الشبان على مواقع التواصل الاجتماعي، باستمرار الاقتحامات للمسجد الأقصى بمدينة القدس.وقال أحد المشاركين في المظاهرة "خرجنا بالقرب من السياج لنرفع صوتنا عاليا أن الأقصى ليس وحيدا".و"الإرباك الليلي"، مجموعات شبابية تنظم مسيرات ليلية قرب حدود غزة مع إسرائيل، وتستخدم المفرقعات الصوتية، وتشعل إطارات مركبات، بهدف إزعاج الجيش الإسرائيلي وسكان المستوطنات المتاخمة للحدود.وفي ردود الأفعال العربية والدولية، أدانت عدد من الدول اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى، وحذرت من تبعاته الخطيرة.فقد أستنكر الأردن والسعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والمغرب وتركيا الاقتحام معتبرينه "انتهاكا سافرا للقانون الدولي بحق المقدسات في القدس المحتلة".وحذرت بيانات عربية "مجددا من السياسة التصعيدية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".في سياق مواز، أعربت وزارة الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى ووصفتها بـ"الاستفزازية".وقال فيدنت باتيل نائب المتحدث باسم الوزارة إن واشنطن تؤكد من جديد على موقفها تجاه الوضع الراهن في الأماكن المقدسة بالقدس، وعلى دور الأردن الخاص في هذا الصدد.وأضاف أن "أي عمل أحادي الجانب أو خطاب ينحرف أو يعرّض الوضع الراهن للخطر غير مقبول على الإطلاق".وقال بيان لسفارة واشنطن في إسرائيل "تقف الولايات المتحدة بحزم مع الحفاظ على الوضع التاريخي القائم فيما يتعلق بالأماكن المقدسة في القدس"، مشددة على أن أي عمل أو خطاب من جانب واحد يعرّض الوضع القائم للخطر؛ غير مقبول.من جهتها أعربت المملكة المتحدة عن قلقها من "الزيارة الاستفزازية واللغة التحريضية التي استخدمها الوزراء الإسرائيليون في المسجد الأقصى المبارك".وأكدت في تغريدة نشرتها القنصلية البريطانية في القدس على صفحتها في تويتر، دعمها للوضع التاريخي القائم "الستاتيكو" في القدس، و"لدور الأردن في الوصاية" على الأماكن المقدسة.في غضون ذلك تواصلت استفزازات الاحتلال وقطعانه من المستوطنين للفلسطينيين في مناطق مختلفة في الضفة المحتلة، فقد حيث ارتقى الطفل الطفل فارس شرحبيل أبو سمرة (14 عاما) خلال اقتحام لقلقيلية مساء أول من أمس، فيما سجلت إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال والمستوطنين بمناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة.فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس شابا فلسطينيا في بلدة حوارة جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة عشوائية وسط الشارع الرئيس في البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، بذريعة تعرض أحد جنودها لمحاولة دعس.كما أصيب فلسطيني بجروح في يده، أمس بهجوم للمستوطنين على مركبته، بالقرب من قرية المغير شرق رام الله.وقالت مصادر محلية بأن عددًا من المستوطنين هاجموا مركبة فلسطيني من بلدة بيتونيا بالحجارة بالقرب من قرية المغير، ما أدى إلى إصابته بجروح في يده جراء تحطم زجاج المركبة، نقل على إثرها الى مركز المغير الطبي.وفي عينابوس أضرم مستوطنون النار، أمس في أراضي القرية جنوب نابلس، ما أدى إلى احتراق عدد من اشجار الزيتون.وفي كفر قدوم أصيب شابان بالرصاص المعدني، عقب صلاة جمعة أمس إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، لمسيرة القرية الأسبوعية المناهضة للاستيطان، شرق قلقيلية.وقالت مصادر محلية، لـ"وفا"، إن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني، والغاز السام المسيل للدموع صوب المشاركين في المسيرة السلمية الأسبوعية، التي انطلقت تنديدا بالجرائم المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص المعدني، والعشرات بالاختناق.وفي بيتا حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر أمس محتويات مدرسة في البلدة جنوب نابلس.وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة بير قوزا الأساسية المختلطة في البلدة، وحطمت محتوياتها، واستولت على الكاميرات الموجودة فيها.من جانبها، أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن الاقتحام هو الثاني خلال أيام، وعبث الاحتلال بمحتويات المدرسة وحطمها، واستولى على كاميراتها، في مشهد بات يتكرر في المؤسسات التعليمية الفلسطينية، ويؤكد على استهداف الاحتلال المتواصل للتعليم الفلسطيني.وفي الخليل أفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية، شابين من بلدتي الرماضين جنوب الخليل، وشيوخ العروب، شمال الخليل، وفتشت عددا من المنازل في مناطق مختلفة في الخليل-(وكالات)