القدس.. أحياء ومشاريع استيطانية لتهويدها وتهديد الوجود المقدسي

نادية سعد الدين

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عمان- تواجه القدس المحتلة هجوما ضاريا من حكومة الاحتلال اليمينية لتهويدها وتغيير معالم هويتها، من خلال أجندة إسرائيلية حافلة بالخطط والمشاريع الاستيطانية وتهديد الوجود الفلسطيني في المدينة، لصالح المستوطنين المتطرفين، في ظل الانتهاكات المتواصلة ضد المسجد الأقصى المبارك، بما يشكل خطورة بالغة تنذر بمزيد من الصدام مع الفلسطينيين.وتتبنى حكومة الاحتلال، بضغوط الجماعات المتطرفة والوزير الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير"، خطة تهويدية تشمل إقامة المزيد من البؤر والأحياء والمشاريع الاستيطانية في القدس المحتلة، من أجل حسم الأوضاع في المدينة لصالح الاحتلال، وعلى حساب الحقوق الوطنية الفلسطينية، وفق منظمة التحرير الفلسطينية.وفي أحدث مخطط استيطاني؛ من المتوقع أن تبحث حكومة الاحتلال، خلال الشهر الحالي، ما يسمى بخطة "تلبيوت الجديدة" الاستيطانية، ضمن الخطة الخمسية التي أقرتها لتعزيز الاستيطان بالقدس المحتلة، وتغيير تكوينها الديموغرافي لصالح المستوطنين.وتمتد الخطة الإسرائيلية على أكثر من 140 دونما في المنطقة الجنوبية للقدس المحتلة حتى المنطقة الجنوبية الشرقية قرب بلدات بيت صفافا وأم طوبا وصور باهر، أي في المنطقة الفاصلة بين القدس وبيت لحم، بحيث من شأنها أن تقطع كل تواصل جغرافي بين مدينتي القدس وبيت لحم، بالضفة الغربية.يأتي ذلك بالتزامن مع المصادقة على التوسع في مستوطنة "جفعات هماتوس" الإسرائيلية، بما يشمل إقامة 3500 وحدة استيطانية فيها، عدا بحث مخططات استيطانية أخرى لإقامة مستوطنات جديدة أو توسيع القائمة منها داخل مدينة القدس المحتلة وفي محيطها، مثل "كيدمات تسيون" و"نوف زهاف" و"بسغات زئيف" و"راموت ألون" و"أم ليسون" الإسرائيلية، وفق المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير.ويرى التقرير أن حكومة الاحتلال اليمينية وضعت على جدول أعمالها اطلاق موجة من البناء الاستيطاني في محيط مدينة القدس المحتلة، غير عابئة بالمعارضة الدولية لمخططاتها، وذلك لتنفيذ مخططات هدامة، لا تقف عند حدود حسم المسألة الديمغرافية في القدس، بل تتجاوزها لوأد "حل الدولتين" من خلال المضي قدماً بهذه المخططات .وتقوم خطط الاحتلال في القدس المحتلة على التوسع في البؤر الاستيطانية داخل المدينة وبناء أحياء استيطانية في أطرافها لتعزل البلدة القديمة عن محيطها، كما هو الحال مع حي الشيخ جراح والحي الاستيطاني في وادي الجوز، والحي الاستيطاني في رأس العامود، والحي الاستيطاني في سلوان والحي الاستيطاني في جبل المبكر.كما صادقت حكومة الاحتلال على مشروع مترو الأنفاق الذي يجري تنفيذه حاليا، وإعادة ترميم وتأهيل الجسور على التلة الفرنسية لربطها بمستوطنتي "بسغات زئيف" و"النبي يعقوب" على أراضي قريتي شعفاط والعيسوية بالقدس المحتلة.وفي فضاء القدس المحتلة؛ تحتفظ سلطات الاحتلال بمخططات لمحاصرة المدينة بأحزمة استيطانية تمتد على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية، فيما يطل المشروع الاستيطاني الخطير في المنطقة E1، شرقا، بهدف السيطرة على التلال الشرقية لمحافظة القدس لفصل التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس المحتلة من جهة، وتقسيم الضفة الغربية إلى قسمين بحزام استيطاني يمتد من شرق القدس حتى الأغوار.وفي الجنوب منها؛ يجري العمل على توسيع مستوطنات "جيلو" و"جفعات همتوس" و"جبل أبو غنيم"، وما هو مخطط له على الأراضي القريبة من دير مار الياس كامتداد لمستوطنة "تل بيوت"، وكجزء من الخطة الرئيسية لخلق تكتلين استيطانيين في الشمال والجنوب يحولان دون ارتباط القدس بالضفة الغربية كعاصمة للفلسطينيين في أي تسوية سياسية محتملة في إطار ما يسمى حل الدولتين .ولنفس الغرض؛ أعلنت سلطات الاحتلال عن افتتاح الجسر الهوائي المعلق في حي وادي الربابة، ببلدة سلوان، بوصفه أحد أضخم المشاريع الاستيطانية، جنوب المسجد الأقصى المبارك، لتسهيل حركة المستوطنين وتغيير معالم المدينة المحتلة.وتسعى سلطات الاحتلال من خلال ذلك إلى فرض واقع تهويدي يخترق فضاء سلوان في القدس المحتلة، بدءا بحي الثوري مرورا بحي وادي الربابة وصولا إلى منطقة النبي داود، كما تواصل سياسة إحكام السيطرة على حي الشيخ جراح في المدينة.وتعتزم سلطات الاحتلال بتنفيذ مخطط لقلب حي "الشيخ جراح" إلى مشروع استيطاني جديد بمشاركة جمعيات استيطانية، لتعزيز الاستيطان داخل الأحياء الفلسطينية شمال البلدة القديمة، ويشمل مواقع مختلفة من باب العامود شمالا إلى حي الشيخ جراح، ويمر عبر العديد من المواقع التاريخية والدينية، حيث يسعى الاحتلال للاستيلاء عليها.إلى ذلك ندد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، ومنها الأخيرة في قرية برقة شرق رام الله، وأدت إلى استشهاد الشاب قصي معطان، والتي تأتي في سياق الإمعان في جرائم الإبادة والقتل، ومهاجمة القرى وحرقها التي يقوم بها المستوطنون.وأكد مجدلاني، أن هذا التطور يتطلب تحركا سياسيا وقانونيا ودبلوماسيا، لمساءلة قادة وجنود الاحتلال عن الجرائم التي يرتكبونها بحق المدنيين.وأشار إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية تواجه الولايات المتحدة في المحافل الدولية أكثر مما تواجه حكومة الاحتلال، إذ توفر واشنطن الغطاء السياسي والقانوني للاحتلال للاستمرار في جرائمه بحق أبناء الشعب الفلسطيني دون الشعور بالمساءلة والمحاسبة، وتكتفي ببيانات الاستنكار والإدانة، ولكن في مناطق أخرى من العالم، فإن الإجراءات الفعلية تسبق بكثير الشجب والإدانات.