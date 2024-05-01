الأربعاء 01 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

القدس المحتلة في نيسان.. انتهاكات صارخة بالأقصى والاستيطان ينهش الأراضي

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أرشيفية
القدس المحتلة- لم يمر نيسان (ابريل) الماضي هادئا في القدس، فشهدت ساحات المسجد الأقصى خلاله اقتحامات صاخبة للمستوطنين الذين تجاوز عددهم حاجز الـ5 آلاف، وفقا لدائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة.اضافة اعلان
وتخلل الاقتحامات أداء المتطرفين لطقوس وصلوات توراتية خاصة في الساحة الشرقية، بالإضافة لمباركتهم زواج بعض المتطرفين والاحتفال ببلوغ البعض الآخر.
ولوحظ خلال الاقتحامات الجماعية الخاصة بعيد الفصح اليهودي حرص المتطرفين على جلب أطفالهم، إذ نُفذت الجولات الإرشادية لعائلات بأكملها، وقُدمت خلالها الشروحات التوراتية عن المكان.
وانطلقت التحضيرات لهذا العيد مبكرا، وحرصت الجماعات المتطرفة على حشد أنصارها لتنفيذ اقتحامات ضخمة، ووفرت لهم المواصلات المجانية والجولات الإرشادية وغيرها من المغريات.
وفي الوقت الذي سهلت به شرطة الاحتلال الاقتحامات الجماعية، وحمت بقوة السلاح كافة طقوس المستوطنين وصلواتهم داخل الأقصى وفي محيطه، ضيقت خلال العشر الأواخر من شهر رمضان على المعتكفين، واعتقلت العشرات منهم بعد مداهمة خيامهم باستمرار وتفتيشها وفحص هوياتهم الشخصية وتصويرهم.
ولم تسلم مصليات المسجد من الاقتحامات، ووثق المصلون اقتحام كل من القبلي والمرواني والأقصى القديم وباب الرحمة.
وفي اليوم الأخير من الشهر أقدم سائح تركي على تنفيذ عملية طعن قرب المسجد بعد دخوله من باب الساهرة (أحد أبواب البلدة القديمة) استهدفت جنديا في منطقة حارة السعدية قبل أن يطلق جندي آخر النار عليه ويرديه شهيدا.
ووصف أرييه كينغ نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس الشاب التركي بـ"النازي المسلم" وشكر الشرطة على "تحييده".
وعلى صعيد الاعتقالات سُلبت حرية نحو 125 مقدسيا خلال نيسان(ابريل) الماضي، بينهم 20 قاصرا و11 امرأة وهي الحالات التي تمكنت الجزيرة نت من رصدها، كما أصدرت محاكم الاحتلال 24 أمر اعتقال إداري بحق أسرى من محافظة القدس، ينحدر معظمهم من قرى شمال غرب المدينة الواقعة خلف الجدار العازل ويحمل سكانها هوية الضفة الغربية "الخضراء".
ولم يسلم 9 مقدسيين من قرارات الإبعاد، وطالت عقوبة الإبعاد عن المسجد الأقصى 5 منهم، بالإضافة لـ3 مقدسيين أُبعدوا لفترات متفاوتة عن مدينة القدس.-(وكالات)
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