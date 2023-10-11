القدس: شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

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استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.وأفادت وسائل إعلام نقلا عن مصادر محلية بأن شابين استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وهما: عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي.وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.وفي بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية. وفا