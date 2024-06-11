 
الثلاثاء 11 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"حماس" والجهاد" تدعوان لضمانات بانسحاب الاحتلال من كامل غزة

القرار الأممي بشأن غزة.. استبعاد التنفيذ بلا ضغط أميركي على الاحتلال

الدمار الهائل الذي خلفه عدوان الاحتلال على غزة-(وكالات)
الدمار الهائل الذي خلفه عدوان الاحتلال على غزة
عمان- أعطى قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة دفعة قوية لمفاوضات تبادل الأسرى عقب ترحيب حركة "حماس" به، ولكن التنفيذ مرهون بضغط الإدارة الأميركية على الاحتلال بعد تأكيدها التزامه باقتراح التهدئة، وسط إعلان السلطة الفلسطينية بأنها جاهزة لاستلام مهامها في القطاع كما هو بالضفة بما في ذلك المعابر كافة.اضافة اعلان
وعلى وقع إضراب شامل في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية حدادا على أرواح أربعة شهداء ارتقوا برصاص الاحتلال؛ فقد أكدت حركتا "حماس" والجهاد الإسلامي" رفضهما التفاوض بدون ضمانات بانسحاب جيش الاحتلال من كامل قطاع غزة.
واتفقت "حماس" و"الجهاد"، على عدم إجراء مفاوضات دون مشروع اتفاق يتضمن انسحابا كاملا لقوات الاحتلال، ووقفا نهائيا لإطلاق النار، وضمانات برفع الحصار وإطلاق عملية إعادة الإعمار، وأكدتا أن التعامل الإيجابي مع المساعي الدبلوماسية لا يعني القبول بالمقترحات من دون وضوح فيها.
ومن جانبه، قال المسؤول الكبير في حركة "حماس"، سامي أبو زهري، إن الحركة تقبل بالقرار الذي أقره مجلس الأمن، والذي يدعو إلى وقف الحرب في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وهي مستعدة للدخول في مفاوضات حول كيفية تنفيذ القرار.
ودعا الولايات المتحدة إلى ضمان تصرف حكومة الاحتلال وفقا لذلك، معتبرا أن "الإدارة الأميركية أمام اختبار حقيقي، على صعيد قدرتها على ضمان تنفيذ كيان الاحتلال لالتزاماته بإنهاء الحرب فورا وفق قرار مجلس الأمن".
في حين قال وزير الخارجية الأميركي، "أنتوني بلينكين"، بأن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أكد له التزامه باقتراح إطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار، وذلك بانتظار ردا من قيادة حماس في غزة"، معتبرا أن رد حماس على قرار الأمم المتحدة هو علامة تبعث على الأمل. 
وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى، أول من أمس، مشروع قرار أميركي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة، وتطبيق غير مشروط للصفقة.
من جانبها؛ جددت السلطة الفلسطينية تأكيدها بضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري ودائم، وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة لفتح المجال لقيام دولة فلسطين واستلامها مهامها كاملة، مؤكدة أن الحكومة الفلسطينية جاهزة لاستلام مهامها في القطاع، كما هو في الضفة الغربية، بما في ذلك معابر القطاع كافة.
ودعت مجلس الأمن وأطراف المجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال من أجل فتح جميع المعابر البرية لقطاع غزة، وتسليمها إلى الحكومة الفلسطينية الجديدة.
في غضون ذلك؛ أمر ما يسمى وزير المالية في حكومة الاحتلال، المتطرف "بتسلئيل سموتريش"، بخصم مبلغ حوالي 35 مليون دولار (130 مليون شيكل) من أموال المقاصة الفلسطينية كتعويض لـ 28 عائلة استيطانية يهودية تضررت بسبب العمليات الفلسطينية، وفق مزاعمه.
وسيتم تحويل المبالغ، التي يصل بعضها إلى الملايين لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة، حيث تتم المصادرة من أموال المقاصة التي تجمعها حكومة الاحتلال لصالح السلطة الفلسطينية.
ووفقا لصحيفة "اسرائيل اليوم" الصهيونية، فإن بعض تلك العمليات المزعومة وقعت قبل أكثر من 20 عاما، فيما يفتح قرار "سموتريتش" ما زعمته "طريقا أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو من المتوقع أن يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.
وأضافت الصحيفة إن "خصم 130 مليون شيكل من أموال السلطة الفلسطينية ينضم إلى الخطوات الأخرى التي اتخذها "سموتريش" في العلاقات المالية مع السلطة الفلسطينية، على الرغم من الضغوط الأميركية الشديدة لوقف ذلك".
وأصدرت محاكم الاحتلال قرارات بتحويل مبالغ من مستحقات المقاصة إلى مستوطنين بادعاء تضررهم من عمليات مسلحة فلسطينية مزعومة، فيما بدأ "سموتريتش" بخصم مبالغ من مستحقات المقاصة لتسديد ديون لشركة الكهرباء الصهيونية مقابل تزويد الكهرباء للضفة الغربية.
ويُشار إلى أنه في بداية العام الحالي، صادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "كابينيت" الاحتلال على خطة لتحويل أموال المقاصة من خلال النرويج كطرف ثالث، وذلك بعد رفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة بعد قرار سلطات الاحتلال خصم حصة قطاع غزة منها.
ويقضي قرار الاحتلال، بطلب من الإدارة الأميركية، بإيداع أموال المقاصة، بمبلغ يقدر بحوالي 216 مليون دولار( بين 750 – 800 مليون شيكل)، في "حساب ائتماني" في النرويج، وأن بإمكان السلطة الفلسطينية في رام الله الحصول على حصة الضفة الغربية من النرويج، وبقاء حصة قطاع غزة في "الحساب الائتماني".
وفي الأثناء؛ عّم الإضراب الشامل محافظة رام الله والبيرة وأنحاء مختلفة من الضفة الغربية، أمس، تنديدا بجرائم الاحتلال بإعدام أربعة شبان فلسطينيين في بلدة كفر نعمة برام الله.
وقد شمل الإضراب كافة مناحي الحياة التجارية والقطاعات العامة والخاصة، وأغلقت المحال التجارية والمؤسسات أبوابها حدادا على الشهداء، وذلك تلبية لدعوة القوى والفصائل الفلسطينية التي دعت في بيانات لها إلى النفير والمواجهة مع الاحتلال للتعبير عن رفض الجرائم الصهيونية.
وأعلنت القوى الفلسطينية الإضراب العام والشامل لكافة مناحي الحياة، "رفضا لجريمة الاغتيال وارتقاء أربعة شهداء وإصابة العديد من الجرحى في بلدة "كفر نعمة".
وقد استشهد الشبان الفلسطينيين؛ محمد رسلان عبدو، ومحمد جابر عبدو، ورشدي سميح عطايا، وسيم بسام أبو عادي، برصاص قوات الاحتلال، وذلك في إطار تصعيدها الخطير ضد الضفة الغربية وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جيش الاحتلال الإسرائيلي - (أرشيفية)

استشهاد 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال غرب جنين

منذ 12 دقيقة
إعفاء"الحريديم" من التجنيد يضيف شرخا جديدا لجدار الانقسام بكيان الاحتلال-(وكالات)

إعفاء"الحريديم" من التجنيد يضيف شرخا جديدا لجدار الانقسام بكيان الاحتلال

منذ 14 دقيقة
الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس - (أرشيفية)

بعد استقالة غانتس وأزمات داخلية.. عزلة الاحتلال تتعمق دوليا

منذ 16 دقيقة
1-1721181

حماس تعلن تقديم ردها للوسطاء على مقترح وقف إطلاق النار في غزة

منذ2 ساعة
هآرتس

تفسير محتمل للاحتجاج في الجامعات

منذ3 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

إعلام عبري يكشف عن "مأزق كبير" يعيشه جيش الاحتلال

منذ18 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 2

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

أرقام الحرب أخطر من صورها

ماهر أبو طير |اليوم

الخطاب الذهبي في اليوبيل الفضي

زيدون الحديد |اليوم

صفقة غزة: ألغام برسم التفجير

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
‏مظاهرات في إيران احتجاجاً على الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع القنصلية الإيرانية في سورية - (أرشيفية)

‏لماذا تراجعت إيران وإسرائيل عن حافة الهاوية؟‏

ترجمات |منذ 11 دقيقة
إسرائيليون يحتمون بعد سماع تحذير صفارات الإنذار من هجوم صاروخي فلسطيني، كيبوتس كفار عزة قرب غزة - (أرشيفية)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (2-2)‏

ترجمات |10 حزيران 2024
جنود من قوات الطوارئ الدولية أثناء دورية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، 6 حزيران (يونيو) 2024 - (أرشيفية)

العمل على اتفاق بين لبنان وإسرائيل قد لا يستحق العناء

ترجمات |10 حزيران 2024
إسرائيليون يعتصمون قرب مبنى الكنيست مطالبين بحل الحكومة وعودة المحتجزين الإسرائيليين في غزة – (المصدر)

من تل أبيب إلى حيفا: "هل ترى أن هذه نهاية إسرائيل"؟ (1 - 2)‏‏‏

ترجمات |09 حزيران 2024
أعلام دول مجلس التعاون الخليجي - (أرشيفية)

النهج العربي للوساطة - إعادة تشكيل الدبلوماسية في عالم متعدد الأقطاب

ترجمات |08 حزيران 2024
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - خروف 2024

مساعدات غزة 10 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مساعدات غزة

الراتب!! 09 حزيران 2024

كاريكاتير- حمزة حجاج- الراتب!!

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

الصيف 07 حزيران 2024

حمزة حجاج- الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة
 